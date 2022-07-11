شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن خطة "الكهرباء" لخفض نسبة الفقد في الشبكة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرصد الخليج 365 لقرائه كل ما يريد معرفته عن خطة وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة وشركاتها التابعة، لخفض نسبة الفقد بالشبكة القومية للكهرباء، من خلال كشف أى تلاعب أو سرقات التيار، لضبط المخالفين وتحرير محاضر ضدهم، وهى كالآتى:

1- تكثيف حملات ضبط سارقى التيار بواسطة العاملين بشركات توزيع الكهرباء، ممن لهم حق الضبطية القضائية، وعددهم 600 موظف.

2- شن حملات مكثفة لضبط سارقي التيار الكهربائي لعمل زينة رمضان.

3- التنسيق مع القراء التابعين لشركة شعاع المسؤولة عن تسجيل قراءة عدادات الكهرباء لموافة شركات التوزيع بأى بيانات عن المخالفين.

4- يتم تحرير محضر سرقة تيار للمشترك الذى يثبت أنه تلاعب فى عداد الكهرباء سواء بغرض تقليل الاستهلاك أو التوصيل للغير أو للنفس.

5- يتم توقيع غرامة سرقة التيار بهدف التوصيل للنفس "ضعف حساب متوسط الاستهلاك الشهرى وفقًا لسعر أعلى شريحة لمدة 12 شهرًا".

6- يتم توقيع غرامة سرقة التيار الكهربائى بهدف التوصيل للغير "5 أضعاف متوسط الاستهلاك الشهرى وفقًا لسعر أعلى شريحة لمدة عام".