شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن خطة "الكهرباء" لخفض نسبة الفقد في الشبكة والان مع تفاصيل الخبر
1- تكثيف حملات ضبط سارقى التيار بواسطة العاملين بشركات توزيع الكهرباء، ممن لهم حق الضبطية القضائية، وعددهم 600 موظف.
2- شن حملات مكثفة لضبط سارقي التيار الكهربائي لعمل زينة رمضان.
3- التنسيق مع القراء التابعين لشركة شعاع المسؤولة عن تسجيل قراءة عدادات الكهرباء لموافة شركات التوزيع بأى بيانات عن المخالفين.
4- يتم تحرير محضر سرقة تيار للمشترك الذى يثبت أنه تلاعب فى عداد الكهرباء سواء بغرض تقليل الاستهلاك أو التوصيل للغير أو للنفس.
5- يتم توقيع غرامة سرقة التيار بهدف التوصيل للنفس "ضعف حساب متوسط الاستهلاك الشهرى وفقًا لسعر أعلى شريحة لمدة 12 شهرًا".
6- يتم توقيع غرامة سرقة التيار الكهربائى بهدف التوصيل للغير "5 أضعاف متوسط الاستهلاك الشهرى وفقًا لسعر أعلى شريحة لمدة عام".