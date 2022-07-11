شكرا لقرائتكم خبر عن قفزات متتالية لأسعار الوقود فى الإمارات بسبب الحرب الروسية الأوكرانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار الوقود فى دولة الإمارات ارتفاعا كبيرا للشهر الثاني على التوالي، حيث تم زيادتها فى شهر يوليو الجارى، مدعومة بارتفاع أسعار النفط العالمية، وهى الارتفاعات الناجمة فى مجملها عن الأزمة الأوكرانية الروسية.

وأعلنت الإمارات مؤخرا أسعار الوقود الجديدة فى الدولة لشهر يوليو، وأعلنت لجنة تحديد أسعار الوقود في الإمارات، الأسعار الجديدة، التي تم تطبيقها، وأقرت لجنة متابعة أسعار الوقود زيادة أسعار البنزين والديزل بمقدار يتراوح بين 48 و49 فلسًا في البنزين، و6 فلوس في الديزل لكل لتر، مقارنة بأسعار شهر يونيو 2022.

وجاءت أسعار الوقود في الإمارات لشهر يوليو كالآتي:

ارتفاع سعر اللتر من "بنزين 98" من 4.15 درهمًا إلى 4.63 درهمًا.ارتفاع سعر اللتر من "بنزين 95" من 4.03 درهمًا إلى 4.52 درهمًا.ارتفاع سعر اللتر من "بنزين 91" من 3.96 درهمًا إلى 4.44 درهمًا. وارتفاع سعر لتر الديزل من 4.14 درهمًا إلى 4.76 درهمًا.

وأعلنت شركات توزيع الوقود أسعار البنزين الجديدة في الإمارات، إذ شملت التسعيرة الجديدة ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5%.

يُشار إلى أنه جرى تحديد معايير أسعار الوقود في الإمارات لشهر يوليو الجارى، وفق متوسط الأسعار العالمية للنفط صعودًا أو هبوطًا، بعد إضافة تكلفة التشغيل إلى شركات التوزيع.

وعلى الرغم من أن سعر لتر البنزين في الإمارات يُعد الأعلى في المنطقة، فإنه أقلّ بكثير من المتوسط العالمي البالغ 1.47 دولارًا للتر، وفقًا لبيانات "جلوبال بترول برايسز".

ومن جانبها أوضحت وزارة الطاقة والبنية التحتية في الإمارات سياسة تحرير أسعار الوقود منذ أغسطس 2015؛ إذ تعتمد آلية للتسعير وفقًا للأسعار العالمية، ولكنها لا تعتمد على سوق واحدة، بالإضافة إلى الحفاظ على ربح معقول لوقف خسائر شركات التوزيع ورفع كفاءة خدماتها.

وتشمل خطوة تحرير أسعار الوقود كلًا من البنزين والديزل؛ إذ تُراجِع هيئة تسعير الوقود الأسعار شهريًا، برئاسة وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية، وعضوية وزارة المالية، والرئيس التنفيذي لشركة بترول الإمارات الوطنية "إينوك"، ومؤسسة الإمارات للبترول "إمارات"، والرئيس التنفيذي لشركة بترول أبوظبي الوطنية للتوزيع "أدنوك للتوزيع".

جدير بالذكر أن تكلفة لتر البنزين تبلغ 1.37 دولارًا كمتوسط في الولايات المتحدة الأمريكية، و2.32 دولارًا في المملكة المتحدة.