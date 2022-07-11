شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الدفاع الروسية تعلن إسقاط 3 طائرات حربية أوكرانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن إسقاط 3 طائرات حربية أوكرانية من طراز سوخوي25 وميغ29، وفقا لخبر عاجل بثته قناة سكاى نيوز منذ قليل.

وفى وقت سابق أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أنه في حال لم يحل الاتحاد الأوروبي مشكلة نقل البضائع إلى كالينينغراد، فإن رد روسيا سيكون ملائما.

ونقلت شبكة روسيا اليوم الاخبارية عن زاخاروفا: "نفذت الإدارات الروسية عملها المشترك بشأن إجراءات الرد، ويجب على ما يسمى بشركائنا الغربيين، وفي هذه الحالة المفوضية الأوروبية والاتحاد الأوروبي، أن يفهموا أن الساعة تدق وللصبر حدود .. مشيرة إلى أنه لم يبلغهم أحد رسميا بالتفاصيل، ولكننا قلنا مرارا علنا ولهم بشكل مباشر إن الإجابة ستكون ملائمة".

وقال ممثل المفوضية الأوروبية يوهانس باركوفي وقت سابق إن المفوضية الأوروبية لم تعد بعد توصيات للسلطات الليتوانية بشأن قضية عبور البضائع الروسية إلى كالينينغراد، لكنها على اتصال بالسلطات الليتوانية.