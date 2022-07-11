شكرا لقرائتكم خبر عن تفويج حجاج السياحة المصريين من مشعر منى بعد الانتهاء من الرجم ثانى أيام التشريق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت شركات السياحة منذ الساعات الأولى لصباح اليوم في تنفيذ خطة تفويج حجاجهم من مشعر منى بعد انتهاء الحجاج متعجلين من رمي الجمرات في ثاني أيام التشريق.

ورغم الزحام في مشعر مني وفي الطرق المؤدية الي جسر الجمرات إلا أن عملية تفويج حجاج السياحة لمغادرة مشعر منى لم تشهد حتى الآن أزمات أو مشاكل كبرى ساهم في ذلك بالطبع الجهود الكبيرة التي تبذلها كافة السلطات السعودية لتنظيم حركة الحجيج والحفاظ علي راحتهم وسلامتهم بجانب خبرة شركات السياحة المصرية ومشرفيها التي مكنتهم من اختيار الوقت والطرق التي تبعد افواج حجاجها عن الزحام والتدافع ونجح عدد من شركات السياحة في التنسيق لإدخال الاتوبيسات الخاصة بها الي اقرب مكان للمخيمات وبعض الشركات قام بنقل أمتعة الحجاج الى الفنادق مباشرة.

وتتابع البعثة الرسمية للحج السياحي برئاسة سامية سامي رئيس الإدارة المركزية للشركات بوزارة السياحة والاثار على مدار الساعة عمليات تفويج الحجاج ومغادرتهم لمشعر منى والتي من المتوقع أن تستمر حتى صباح غد الثلاثاء وأصدرت تعليمات مشددة لمندوبي شركات السياحة باخطار البعثة اولا باول بأية تطورات في عمليات التفويج.

يشارك في أعمال البعثة كل من ناصر تركي عضو اللجنة العليا للحج والعمرة ووائل حفني مدير عام التفتيش والرقابة على الشركات بوزارة السياحة والآثار وسيد خاطر مدير عام السياحة الدينية بالوزارة وهشام أمين عضو اللجنة العليا للحج وعضو لجنة تسيير الأعمال بغرفة الشركات واسامة عمارة أمين عام الغرفة.

وأكد ناصر تركي أن التنسيق داخل بعثة الحج السياحي بين الغرفة والوزارة واللجنة العليا للحج ساهم في أنجاح الموسم حتي الآن وقال إن البعثة بذلت جهدا كبيرا لمتابعة أحوال الحجاج خاصة منذ تصعيدهم الي جبل عرفات وحتي الآن وسوف تستمر المتابعة حتي عودة اخر حاج الي مصر بسلام، وأضاف تركي أن حجاج السياحة بعد ان يعودوا من مزدلفة سوف تتفرق اتحهاهتهم منهم من يعود الي مصر بعد انتهاء الحج وزيارة المدينة ومنهم من يمكث في مكة عدة أيام ومن يتوجه الي المدينة المنورة وسوف تقوم البعثة بمتابعتهم خلال كل هذا

وأكدت غرفة شركات السياحة متابعتها لعملية تفويج الحجاج حتي التاكد من مغادرة آخر حاج من شركات السياحة لمشعر مني، وأكدت الغرفة أن لجنة السياحة الدينية بعضوية كل من أحمد إبراهيم وهشام أمين أكدت علي الشركات البعد بحجاجها عن الزحام خاصة في جسر الجمرات الذي شهد زحاما طوال يوم امس، وطلبت التشديد علي المشرفين بضرورة المحافظة علي راحة وسلامة الحجاج وزيادة عدد المشرفين خلال عمليات الرجم والتفويج.

وأكدت الغرفة انها تابعت علي مدار الساعات الماضية ومن خلال بعثة الحج السياحي ورؤساء تضامنات الشركات المنفذة للحج أحوال الحجاج في المخيمات خلال تواجدهم بمشعر مني للإطمئنان علي احوالهم والاستعداد لمغادرة مني، وأكد أحمد إبراهيم أنه تمت المتابعة داخل المخيمات المخصصة للحج السياحى الخمس نجوم والاقتصادي وتواجد مفتشى الوزارة بين الحجاج بمنطقة المشاعر لحل المشكلات التى يمكن ان تواجههم، مشيرا إلى أن هناك التزام كبير من جانب شركات السياحة بتعاقداتها مع الحجاج وانه لم يتم تلقي شكاوى كبري خلال اداء الحجاج المناسك .

وأشار إلي أن اللجنة المشتركة من الغرفة وشركة مطوفي الدول العربية السعودية تابعت جميع المخيمات بمني للتأكد من التزام المطوفين بم تم الاتفاق عليه فى عقد الخدمة الموحد من حيث الوجبات والمساحة المخصصة لكل حاج فى المخيم والاطمئنان على التزام مندوبى الشركات بنفرة الحجاج في الموعد المحدد لكل منها، مشيرا إلي أن وجود الوعاظ والمشايخ في المخيمات ساهم كثير التخفيف علي الحجاج خاصة الفتوي بجواز الرجم علي مدار الساعة لتجنب التزاحم والتدافع بجسر الجمرات والطرق المؤدية إليه للحفاظ على أرواح الحجاج، وأكد أحمد إبراهيم أن عملية تفويج الحجاج من مشعر تسير كما هو مخطط لها حتي الآن معربا عن أمله أن تنتهي علي خير للحجاج.

وقال هشام أمين إن البعثة تقوم بمتابعة الحجاج من خلال غرفة العمليات الرئيسية بمكة المكرمة التي اصبحت على اتصال دائم على مدار الساعة باللجان الفرعية للبعثة، وبمندوبي الشركات واوضح ان اللجان والمشرفين راجعت مخيمات الحجاج في مشعر منى منذ اول ايام التشريق ولم يتم رصد اية مخالفات وكانت هناك المشاكل المعهودة في مني مثل الزحام، وأضاف أن اللجان التى شكلتها بعثة الحج السياحى استطاعت حل المشاكل التي كانت تصل إليها ميدانيا واضاف هشام امين ان الشركات استعدت لاستضافة الحجاج في الفنادق بمكة والمدينة بعد عودتهم من نسهر مني والتي تشهد هذا العام تميزا لمختلف مستويات الحج الاقتصادي والخمس نجوم علي حد سواء وغالبيتها تقع فى الدائرة الأولى أمام الحرم المكى الشريف والمسجد الحرام.