شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة تعلن توصيات المشاركين بورشة العمل التدريبية فى تحديات الأمن الغذائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في قطاع الإرشاد الزراعي، التوصيات التي أقرها المشاركون في ورشة العمل التدريبية فى مجال " تحديــــات الأمـــن الغذائــــى، والتي تم تنظيمها بالتعاون مع المركز الإقليمي للإصلاح الزراعي والتنمية الريفية في الشرق الأدنىCARDNE، تحت رعاية السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.

وقال الدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الإرشاد الزراعي، إن المشاركين في ورشة العمل التدريبية، والتي استمرت فعالياتها لمدة 3 أيام، أقروا عددا من التوصيات الهامة، في مجال الأمن الغذائي والتحديات التي تواجهه في المنطقة، وذلك بحضور الدكتور موفق سرحان المدير التنفيذى للمركز الإقليمي للإصلاح الزراعي والتنمية الريفية في الشرق الأدنىCARDNE.

وأشار عزوز إلى أن المشاركين أكدوا علي ضرورة تكثيف عمليات مراقبة الأسواق، وضبط أسعار المدخلات والمخرجات للمنتج، فضلا عن رفع كفاءة المشروعات الحكومية، وتكثيف العمل على استنباط سلالات جديدة محسنة وراثياً تتماشى مع الظروف الحالية والمستقبلية للبلاد، كذلك التوسع في الزراعة التعاقدية، وعودة الدورة الزراعية بحيث تكون إلزامية للمزارعين.

وأوضح، أن التوصيات أيضا شملت أهمية تكثيف دور الإرشاد الزراعي في الأمور الخاصة بالأمن الغذائي، بحيث يتم إعداد استراتيجية لتطوير ممارسات الاستهلاك مع وجود آلية محددة للتعامل مع الفقد والهدر، كذلك التوعية بأهمية التوسع في الميكنة الزراعية، وتدريب المزارعين عليها، والتوسع في الزراعات التجميعية للحد من تفتت الحيازات، بالإضافة إلى إقامة مصانع للتصنيع الغذائي، لتحقيق القيمة المضافة للمنتج الزراعي، والحد من الفاقد.

وشدد المشاركون في ورشة العمل على ضرورة التوسع في انتاج تقاوي الخضر المحلية، للحد من عمليات الاستيراد من الخارج، وتوفير مستلزمات الإنتاج الزراعي لدي الجمعيات الزراعية من تقاوي ومبيدات، فضلا عن التوسع في تنفيذ الدورات التدريبية الخاصة بعمليات مكافحة الأمراض والآفات التي تصيب المحاصيل الاستراتيجية وتهدد الأمن الغذائي، فضلا عن التوسع في البرامج التدريبية للمهندسين الزراعيين، وذلك في ضوء التغيرات والتحديات للأمن الغذائي والتغيرات المناخية.

وشملت توصيات ورشة العمل أيضا ضرورة تعميق دور الجمعيات الزراعية، بحيث تساهم بشكل أكبر في تسويق المنتجات الزراعية، إضافة إلى التوسع في استصلاح الأراضي الجديدة، وطرق الري الحديث، لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من وحدتي الأرض والمياه، وتكثيف التوعية ببرامج الري الحديث، وترشيد استهلاك المياه، فضلا عن ترشيد استخدام الأسمدة، مع امكانية التوسع في إنشاء مجمعات أسمدة آزوتية لتغطية جميع المحافظات.

أكد الدكتور موفق السرحان المدير التنفيذي للمركز الإقليمي للإصلاح الزراعي والتنمية الريفية CARDNE ان هذه التوصيات سوف يتم نشرها وتعمييمها علي كافة الدول الأعضاء بالمركز للعمل علي تنفيذها

وشارك في ورشة العمل ممثلو عدد من معاهد مركز البحوث الزراعية: المحاصيل الحقلية، الاقتصاد الزراعي، المحاصيل السكرية، تكنولوجيا الأغذية، البساتين، الإنتاج الحيواني، فضلا عن قطاعات تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، واستصلاح الأراضي، والخدمات الزراعية والمتابعة، بالاضافة الى الإدارة المركزية للإرشاد الزراعي، كذلك مديريتي الزراعة بالجيزة، والقليوبية، والجمعيتين العامتين للائتمان الزراعي، والإصلاح الزراعي.