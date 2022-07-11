شكرا لقرائتكم خبر عن بيقدم لك المشروب وسط النيل.. أحلى لانش فى ممشى أهل مصر "فيديو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصد ”الخليج 365” إحدى الفسح النيلية بالقاهرة، من ممشى أهل مصر، وسعر الرحلة 50 جنيها لمدة نصف ساعة، على مركب مغطى.

ويعد ممشى أهل مصر بكورنيش النيل بالقاهرة من المقاصد السياحية الهامة وخاصة فى الأعياد والمناسبات، ورصد ”الخليج 365” الممشى فى ثالث أيام العيد، حيث يشهد إقبالا من المواطنين، بعدما أصبح كورنيش النيل بمصر يضاهى أفضل مناطق التنزه في العالم.

وشملت الأعمال التى بدأت من كوبرى إمبابة إلى كوبرى 15 مايو، إنشاء مرسى يخوت، ولسان مشاة على النهر، ومسرح مكشوف للحفلات الغنائية على النيل، ومطاعم، وكافتيريات، وأماكن جلوس ونوافير، وبرجولات، ويأتى "ممشى أهل مصر" ضمن خطة لحماية نهر النيل، والسيطرة على انفلات التعديات ومنع وصول المخلفات إلى المجرى، على امتداد نهر النيل من أسوان وحتى القاهرة، وفرعى دمياط ورشيد.

ويشمل مشروع ممشى أهل مصر، إنشاء ممشى أفراد متدرج المناسيب على طول الكورنيش بطول 4,7 كم، ويبلغ متوسط عرض الممشى العلوى 4,5 م بينما يبلغ متوسط عرض الممشى السفلى 6,5 م، ويضم المشروع 19 مبنى، منها 5 مطاعم، و5 كافتيريات، و62 محلا تجاريا، و3 جراجات بسعة إجمالية 180 سيارة، إلى جانب 3 مدرجات بإجمالى أطوال 315 م تتسع لـ 1240 فردا، بالإضافة إلى مسرح بمساحة 275 م2 يتسع لـ 772 فردا.