شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن برنامج "نُوَفِّى" × 11 معلومة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مصر لها تجارب رائدة مع شركاء التنمية في تنفيذ مشروعات التكيف والتخفيف من تداعيات التغيرات المناخية ، وفي ظل سعي الدولة للتحول الأخضر ودفع التعافي الشامل والمستدام وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية، أسفرت تكليفات رئيس مجلس الوزراء، عن إعداد قوائم مشروعات التنمية الخضراء وبدء الترويج لها مع جهات التمويل الدولية، وإطلاق برنامج "نُوَفِّي" للتمويل والاستثمار في مشروعات المناخ وفقا منهج متكامل بين قطاعات المياه والغذاء والطاقة، والترويج للقائمة الأولى من المشروعات في هذه القطاعات، وذلك ترويجًا للمشروعات الصديقة للبيئة ضمن الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، وتعزيز لرؤية مصر 2030.

خلال هذا التقرير نرصد أهم المعلومات عن هذا البرنامج:

1- تم إطلاق برنامج "نوفى" خلال فعاليات منصة التعاون التنسيقي المشترك لمجموعة من شركاء التنمية.

2- عقدت فعاليات المنصة بالشراكة بين وزارة التعاون الدولي ومكتب الأمم المتحدة في مصر، ووزارة البيئة تحت عنوان "تغير المناخ وتعزيز الشراكات والحوار الاستراتيجي حول التمويل المناخي العادل والمستدام.. محور العلاقة بين الطاقة والغذاء والمياه " .

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‏ 3- شارك فى فعاليات إطلاق برنامج "نوفى" 155 ممثلا من شركاء التنمية والجهات الوطنية، عبر الحضور الفعلي والافتراضي.

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4-. شاركت أيضا فى فعاليات إطلاق البرنامج إيلينا بانوفا، المنسق المقيم لمكتب الأمم المتحدة في مصر ورئيس مجموعة شركاء التنمية، ود.هايكي هارمجارت، المدير الإقليمي للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وألفريدو أباد، المدير الإقليمي لمكتب بنك الاستثمار الأوروبي في مصر، وغيرهم من ممثلي وكالات وبرامج الأمم المتحدة العاملة في مصر، والوكالة الأمريكية للتنمية، والسفارات، والجهات الوطنية المعنية.

5-استهدفت المنصة لبرنامج " نوفى"، مناقشة قائمة المشروعات التي تم إعدادها بالتنسيق بين الجهات المعنية، بشأن التنمية الخضراء في قطاعات الطاقة والمياه والغذاء.

6- يأتى إطلاق برنامج "نوفى" ضمن استعدادت مصر لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP27، ودعم الانتقال من التعهدات المناخية إلى التنفيذ عبر تحفيز آليات التمويل المبتكر.

7-"برنامج نُوَفِّي"يعد الآلية التي ستعمل وزارة التعاون الدوى ووزارة البيئة،، من خلالها للترويج لقائمة مشروعات التنمية الخضراء، في قطاعات المياه والغذاء والطاقة.

8- هذه المشروعات التى سيتم إطلاقها من خلال برنامج "نوفى" تأتي في طليعة خطوات الدولة لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050.

8- عقد منصة التعاون التنسيقي المشترك لمجموعة شركاء التنمية الخاص ببرنامج "نوفى" ترأسها الأمم المتحدة والسفارة الألمانية لهذا العام.

9- الغرض ممن عرض هذه المشروعات على كافة الشركاء ، هو توفير التمويل التنموي وبحث آليات التمويل المبتكر والتحول بالتعهدات العالمية لتمويل المناخ إلى التنفيذ الفعلي على أرض الواقع.

10- برنامج نوفى لن ينعكس فقط على جهود الشركاء لدعم التنمية في مصر، وانما سيكون تحفيز لمشاركة القطاع الخاص من خلال العلاقات المتعددة لشركاء التنمية مع منظمات القطاع الخاص، وسعيهم الدائم لفتح آفاق مشاركة القطاع الخاص، في جهود التنمية المختلفة، وهو ما يتماشى بالفعل مع توجه الدولة المصرية لتوسيع قاعدة مشاركة القطاع الخاص في التنمية.

11-تم تفعيل الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، بعد صياغتها في شكل 3 مجموعات من المشروعات، ضمت حوالى 26 مشروع في المجالات ذات الأولوية حتى 2030.

جدير بالذكر، أنه تضم المحفظة الجارية لوزارة التعاون الدولي تمويلات بأكثر من 11 مليار دولار للمشروعات الخضراء.