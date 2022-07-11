شكرا لقرائتكم خبر عن بوتين يوقع مرسوما لتسهيل حصول سكان دونباس أوكرانيا على الجنسية الروسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقع الرئيس الروسى فلاديمير بوتين على مرسوم لتسهيل حصول سكان دونباس وأوكرانيا على الجنسية الروسية، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وتضمن المرسوم تسهيل إجراءات الحصول على الجنسية للأشخاص المقيمين بشكل دائم في أوكرانيا وكذلك في جمهوريتي دونيتسك ولوجانسك الشعبيتين.

وفى وقت سابق، أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أنه في حال لم يحل الاتحاد الأوروبي مشكلة نقل البضائع إلى كالينينجراد، فإن رد روسيا سيكون ملائما.

ونقلت شبكة روسيا اليوم الإخبارية عن زاخاروفا: "نفذت الإدارات الروسية عملها المشترك بشأن إجراءات الرد، ويجب على ما يسمى بشركائنا الغربيين، وفي هذه الحالة المفوضية الأوروبية والاتحاد الأوروبي، أن يفهموا أن الساعة تدق وللصبر حدود .. مشيرة إلى أنه لم يبلغهم أحد رسميا بالتفاصيل، ولكننا قلنا مرارا علنا ولهم بشكل مباشر إن الإجابة ستكون ملائمة".

وقال ممثل المفوضية الأوروبية يوهانس باركوفي وقت سابق إن المفوضية الأوروبية لم تعد بعد توصيات للسلطات الليتوانية بشأن قضية عبور البضائع الروسية إلى كالينينغراد، لكنها على اتصال بالسلطات الليتوانية.