شكرا لقرائتكم خبر عن التموين: صرف 96 مليون جنيه مستحقات أصحاب المخابز عن 4 أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أنه تم سداد مبلغ 96.395 مليون جنيه لأصحاب المخابز البلدية والتي تمثل تكلفة تصنيع الخبز عن 4 أيام، وذلك فى الفترة من 7 إلى 10 يوليو الجارى.

وذلك تنفيذًا لتعليمات الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية بصرف مستحقات أصحاب المخابز البلدية عن تكلفة تصنيع الخبز.

وتطرح وزارة التموين والتجارة الداخلية كميات كبيرة من اللحوم المجمدة والطازجة بأسعار مخفضة وأقل من مثيلاتها فى الأسواق الأخرى، استعدادا لعيد الأضحى المبارك، وتستمر منافذ المجمعات الاستهلاكية خلال أيام عيد الأضحى المبارك فى فتح المنافذ حتى اليوم الثالث لاستمرار طرح اللحوم الطازجة والمجمدة للمواطنين بأسعار مخفضة وأقل من مثيلاتها فى الأسواق الأخرى.

يتم طرح اللحوم الطازجة السودانية بسعر 115 جنيها للكيلو وطرح اللحوم البرازيلية المجمدة بسعر 85 جنيها وطرح اللحوم الضانى المبردة السودانى بسعر 135 جنيها للكيلو.