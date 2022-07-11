شكرا لقرائتكم خبر عن السفير عمرو الجويلى يطلق "الشهر الإفريقى للمجتمع المدنى" .. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - افتتح السفير عمرو الجويلي المستشار الاستراتيجي لنائبة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي الإطلاق الرسمي "للشهر الإفريقي للمجتمع المدني"، ملقياً الكلمة الرئيسية في الاجتماع المرئى الذى عقده المجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي التابع للاتحاد. وأبرز أن هذا العام يشهد الاحتفال بمرور عشرين عامًا على إنشاء اتحاد أفريقي لدينا والاستعداد للذكرى الستين لتأسيس منظمة الوحدة الأفريقية العام المقبل من جانب، ومن جانب آخر يشهد عام 2022 استكمال خطة التنفيذ العشرية الأولى لأجندة 2063 ووضع خطة التنفيذ العشرية الثانية بدءاً من العام المقبل.



الجويلى

وتناولت الكلمة، أن الشهر الإفريقي للمجتمع المدني فرصة لتحقيق التناغم بين الفاعلين الاجتماعين للمساهمة في جهود التنمية دعماً للحكومات، وبمشاركة المجتمع المدني والقطاع الخاص الوطنى والمنظمات الدولية، سواء كانت قارية أو إقليمية في شراكة حقيقية تستند إلى الأدوار والولايات الخاصة بكل منها تقوم على التكامل لا التنافس، باعتبار أن كل فاعل لديه دور يلعبه، ومساهمة عليه القيام به. وذلك ما أقره الاتحاد الأفريقي حيث بادر بتصميم الهياكل التي يمكن أن تساعد في تسخير هذه الإمكانات من خلال إنشاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي الذى هو إحدى المنصات الاستثنائية حتى بالمقارنة بالصُعد الإقليمية الأخرى؛ أضف إلى ذلك مديرية المواطنين والشتات بمفوضية الاتحاد الأفريقي، المُكلفة بتيسير أنشطة الكيانات غير الحكومية في برامج وسياسات الاتحاد حيث لها عدة أنشطة رئيسية هذا العام تشمل الحوار بين الأديان لمكافحة التطرف العنيف، ومنتدى الاتحاد الأفريقي للحوار بين الأديان، والشراكة الأفريقية الدولية بشأن التنمية المستدامة، ورابطة الاتحاد الأفريقي للوحدة النقابية الأفريقية.



الشهر الإفريقي للمجتمع المدنى

وقال "الجويلى"، إن الشهر الإفريقي للمجتمع المدني يتزامن مع مناسبة مهمة هى الاحتفال بالذكرى السنوية العاشرة للقمة العالمية للشتات الأفريقي التي انعقدت في جنوب أفريقيا في 2012، بما تعززه أنشطة المفوضية في مشاريع التواصل مع المغتربين والمهجر من خلال المعهد الأفريقي للتحويلات، وصندوق استثمارات المهجر الأفريقي، وسوق تلاقى الشتات الأفريقي العالمي؛ قاعدة بيانات المهارات المهنية الأفريقية وفرق المتطوعين من الشتات الأفريقي؛ أضف إلى ذلك تنفيذ قرار "عقد الأشخاص من الجذور الأفريقية والمغتربين من 2021 إلى 2031".



عمرو الجويلي نائب رئيس المفوضية الأفريقية

ويذكر أن الشهر الإفريقي للمجتمع المدني الذى تم إطلاقه يشمل العديد من الأنشطة المرئية التي تسمح بالمشاركة الافتراضية جنباً إلى جنب مع أنشطة حضورية تعقد في لوزاكا على هامش مؤتمر منتصف العام للاتحاد الأفريقي الذى يشهد قمة رؤساء الدول والحكومات لدول مكتب رئاسة الاتحاد والتجمعات الاقتصادية الإقليمية والآليات الإقليمية للقارة الأفريقية في الفترة من 13 إلى 17 يوليو الجارى. وتشمل الأنشطة المخصصة للمجتمع المدنى مجالات التنمية والسلم والأمن والموضوعات الإنسانية، بما في ذلك التحضير لمؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية الإطارية لتغير المناخ "كوب 27" المقرر انعقاده في شرم الشيخ في نوفمبر المقبل.