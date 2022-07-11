شكرا لقرائتكم خبر عن بنك ناصر يوضح آليات الهبة على الشهادات الاستثمارية والأوعية الادخارية المختلفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد محمد عشماوي نائب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لبنك ناصر الاجتماعى، استمرار حساب الهبة المشروطة المدشن بالبنك تحت شعار: «هب لمن تحب ودع الأمر لنا»، والذي أجازته شرعًا دار الإفتاء المصرية بالفتوى رقم 348 لسنة 2020، وما يتضمنه من بنود، حيث إنه للعميل الحق في وهب شخص آخر أيا كان صلة القرابة شهادات استثمارية أو ودائع أو أي من الأوعية الادخارية المختلفة الموجودة بالبنك مع احتفاظ العميل بحق التصرف في هذه الهبة في أي وقت، وله الحق في احتفاظه بالعوائد الناتجة من هذا الحساب لصالحة طوال فترة حياته، فالإنسان حر في ماله وفق الضوابط الشرعية، بحيث لا يخالف شرع الله عز وجل، حيث يتمتع أثناء حياته بحق التصرف في أمواله كيفما يشاء دون عدوان أو إهدار، فالأب له الحق أن يضمن حياة كريمة لبناته أو زوجته بعد وفاته أو في أثناء حياته، بشرط ألا يدخل في الميراث بنية حرمان باقي الورثة.

وأضاف، أن حساب الهبة المشروطة يعتبر حلا مثاليا لمشكلة الأبناء بالكفالة نظرا لأن الابن المكفول لا يرث من الأب أو الأم الكافلين له، لأن الكفالة ليست من أسباب الإرث، فلا توارث بين الكافل والمكفول، لكن يجوز للكافل فى أثناء حياته أن يكتب شيئًا من ثروته للطفل المكفول، وهذاعلى سبيل الهبة حال الحياة، أو الوصية بعد الموت، وليس على سبيل الإرث.

وأشار عشماوى، إلى أن البنك قام بعمل عدة بروتوكولات تعاون مع جهات مختلفة في هذا الشأن، حيث تعاون البنك مع المؤسسة المحمدية للأعمال الخيرية، كما تم فتح حساب "بنت الملك" بالتعاون مع الكنيسة الأرثوذكسية، وهو عبارة عن دفتر استثماري للفتيات الأولى بالرعاية تقوم الكنيسة بفتحه بهدف المساعدة في تكاليف الزواج، فهو "هبة مشروطة" بزواج الفتاة علي أن يكون من له حق الإيداع أو السحب هو الراهب في الكنيسة التابع لها الفتاة وتحصل الفتاة على قيمة الحساب عندما تتزوج من خلال تقديم وثيقة الزواج، كما تم توقيع بروتوكول مع الجمعية الشرعية لدعم أولادنا من الأيتام، حيث تم الاتفاق علي فتــح دفاتر حسابات استثماريــــة للأطفــال، ولا يتم السحب منها إلا بعد بلوغهم سن الـ18 عاما، مما يكفل لهم كرامتهم ويحقق اعتمادهم على أنفسهم، بالإضافة إلي توقيع بروتوكول تعاون بين قطاع الشئون الاجتماعية بوزارة التضامن الاجتماعي والبنك يهدف إلى فتح حسابات استثمارية تحت الطلب بأسماء كريمي النسب والأيتام، حيث اشترط القانون ضمن إجراءات تسليم كريمي النسب لأسرة بديلة فتح حساب باسمه في بنك ناصر الاجتماعي ولا يتم الصرف منه إلا بعد تمام كريم النسب الحادية والعشرين عاما أو بموافقة اللجنة العليا للأسر البديلة بحسب الأحوال، ولا يتم السحب منها إلا بعد بلوغهم سن واحد وعشرون عاماً .

جدير بالذكر، أنه تم تقديم امتيازات لهذه المبادرات بمنح هذه الحسابات 5. % بالزيادة عن العائد المعلن بالبنك بعد الاعتماد النهائي لميزانية البنك وفقا لنتائج اعمال البنك في نهاية كل سنة مالية مع إعفاء كافة المبالغ المودعة لصالح هذه المبادرات من كافة الرسوم والمصاريف البنكية اعتباراً من تاريخ فتح الحساب وحتى استردادها.