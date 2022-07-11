شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة السعودية: أجرينا 10 عمليات قلب مفتوح وأكثر من 187 قسطرة قلبية للحجاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن فهد الجلاجل، وزير الصحة السعودي عن نجاح الخطة الصحية للحج وخلوّه من أي تفشيات للأمراض، وقال وزير الصحة السعودي، خلال مؤتمر صحفى: قدمنا الخدمات الصحية للحجاج عبر أكثر من 230 منشأة.

وأضاف وزير الصحة السعودي، أن أكثر من 25 ألف ممارس صحي خدموا الخدمات للحجاج، موضحا أن نحو 130 ألف حاج تلقوا الخدمات الصحية.

وتابع وزير الصحة السعودي: أجرينا 10 عمليات قلب مفتوح وأكثر من 187 قسطرة قلبية للحجاج.

وقال وزير الصحة السعودي، إن عدد الحالات المصابة بكورونا خلال الحج لم تتجاوز 38 حالة فردية فقط.