أخبار مصر.. انخفاض معدل التضخم لأول مرة منذ 6 أشهر رغم أزمة روسيا وأوكرانيا

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريراً تضمن إنفوجرافات تسلط الضوء على انخفاض معدل التضخم العام للمرة الأولى منذ 6 أشهر على الرغم من استمرار تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية.

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة خلال هذا الأسبوع ستسجل ما بين 33 و34 درجة، وستكون أقل من المعدلات الطبيعية لها .

أعلن المهندس حاتم محمود حسن، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لقطاع الشئون العقارية والتجارية، عن فتح باب التقدم خلال الفترة من 17 يوليو الجارى إلى 14 أغسطس القادم، لتوفيق الأوضاع لمن سبق لهم التعامل بموجب عقود بيع أو مستندات ملكية للأراضي التي تقع داخل حدود القرار الجمهوري رقم 61 لسنة 2019، والقرار الجمهوري رقم 566 لسنة 2020، بشأن إعادة تخصيص مساحة من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية طريق القاهرة/الإسكندرية الصحراوي، لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لاستخدامها في إقامة مجتمع عمراني جديد " مدينة سفنكس الجديدة "، وذلك نظراً لإقبال المواطنين على توفيق أوضاعهم.

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه تنفيذا للتوجيهات الرئاسية، مستمرون فى دعم جهود التحول إلى «مصر الرقمية» رغم التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة وما تُمثله من ضغوط قاسية على الموازنة العامة للدولة؛ بما يُسهم فى تهيئة بيئة تعليمية أكثر تطورًا ترتكز على توطين التكنولوجيا العالمية؛ من أجل تخريج جيل من الشباب المبتكرين والقادرين على تشغيل وإدارة النظم الإلكترونية فى مختلف القطاعات؛ على نحو يؤهلهم لقيادة قاطرة التنمية الشاملة والمستدامة فى جمهورية «العلم والعمل» التى أرسى دعائمها الرئيس عبدالفتاح السيسى؛ بهدف استكمال مسيرة بناء مصر، والانطلاق بها إلى مصاف البلدان المتقدمة، وفتح آفاق رحبة للصادرات المصرية فى مجال البرمجيات والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ من أجل الإسهام فى تعزيز بنية الاقتصاد القومى، وتنويع أنماط النمو بحيث يكون أكثر شمولًا واعتمادًا على الإنتاج والتصدير؛ لضمان استدامة زيادة أوجه الإنفاق على الارتقاء بمستوى المعيشة، والخدمات المقدمة للمواطنين.

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريراً تضمن إنفوجرافات تسلط الضوء على انخفاض معدل التضخم العام للمرة الأولى منذ 6 أشهر على الرغم من استمرار تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية.

انخفاض معدل التضخم لأول مرة منذ 6 أشهر رغم تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية

استعدت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي لاستقبال الحجاج في طواف الوداع، حيث يشهد المسجد الحرام وساحاته توافد حجاج البيت العتيق في اليوم الثاني من أيام التشريق، من مشعر منى، وذلك في حشود غفيرة تحفها الرحمة والسكينة ويملأها الأمن والسلام لأداء طواف الوداع لليوم 12 و 13 لحجاج الداخل ويوم 14 لحجاج الخارج البالغ عددهم مليون حاج .

استقبلت حدائق الرى بالقناطر الخيرية الزوار للاحتفال بعيد الأضحى بين أحضان الطبيعة الخلابة، حيث تم فتح الحدائق منذ الساعة السابعة صباحاً.

ينافس منتخب مصر نظيره السنغالى على جائزة الأفضل من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، فى الحفل الذى سيقام يوم 21 يوليو الجاري فى الرباط بالمغرب.

كشف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" عن القائمة النهائية للمرشحين لجوائز الأفضل فى أفريقيا لعام 2022 فى الحفل الذى يقام بمدينة الرباط بالمغرب يوم 21 يوليو الجارى. تصدر النادي الأهلي القائمة النهائية للمرشحين للفوز بجائزة أفضل نادِ فى أفريقيا لعام 2022، من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف". الأهلي ينافس الوداد فى القائمة النهائية لأفضل نادٍ بأفريقيا 2022 صلاح ومانى يتصدران القائمة النهائية لجائزة أفضل لاعب فى أفريقيا 2022

توافد الزوار على حدائق القناطر الخيرية للاحتفال بعيد الأضحى المبارك.. صورمصر والسنغال على رأس القائمة النهائية لجائزة أفضل منتخب فى أفريقيا 2022