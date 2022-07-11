شكرا لقرائتكم خبر عن قطاع المعاهد الأزهرية يوضح خطوات العمل بمراكز تصحيح الشهادة الثانوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أوضح قطاع المعاهد الأزهرية خطوات العمل بمراكز تصحيح الشهادة الثانوية التي تبدأ أعمال التصحيح يوم السبت القادم 16 يوليو، وذلك كالآتى:

- إعداد حجرة مؤمنة تأمينا تاما من أجل الحفاظ على الأوراق وتجهيزها بالأثاث والأرفف اللازمة لحفظ وتوزيع الأوراق حسب المواد على الأرفف قبل التصحيح وأماكن أخرى للأوراق بعد التصحيح .

- عمل محضر توزيع أعمال لجميع العاملين بالمركز والتوقيع بالعلم وتحمل المسئولية حتى لا يتهاون أي فرد في العمل المكلف به.

- استلام الأوراق الواردة من لجنة النظام والمراقبة وعدها وفرزها ووضعها في الأماكن المخصصة لها بالحجرة .

- تشكيل مجموعة من الأعضاء المنتدبين لتسليم الأوراق لمشرفي المواد وتحملهم المسئولية في حالة التقصير .

- تقسيم مقدري الدرجات على الحجرات بما يتناسب مع عدد الأسئلة ومع كل مجموعة مراجع فنى ومراجع عددي بحيث تكون المجموعات داخل الحجرة بما يتناسب مع مساحة الحجرة دون زحام مع تنفيذ الإجراءات الاحترازية للوقاية من الوباء .

- يقوم مشرفو المواد بتوزيع الأوراق على مقدري الدرجات للتصحيح ويقوم المشرف بمتابعتهم لتحقيق العدالة وتكافؤ الفرص في التصحيح .

- يتم تحقيق العدالة في تصحيح المواد لجميع حجرات الكنترول في آن واحد بحيث لا تصحح جميع مواد حجرة وأخرى لم يصحح لها أي مادة وذلك حتى لا يحدث أي اضطراب داخل حجرات الكنترول - على مشرف المادة والمراجع الفنى مراجعة الأوراق والتأكد من تصحيحها ثم القيام بوضعها في المظروف بعد ت من الام اور اطرات داخل حجرات الانترو مطابقة عدد الأوراق بالعدد المسجل في الحافظة والمسجل على المظروف مع الحفاظ على تسلسل الأوراق كما ورد قبل التصحيح .

- تسليم المظروف الذي تم تصحيحه إلى حجرة لجنة تنظيم التصحيح بالمركز التي تقوم بدورها باستلام الأوراق عدا وفرزا والتأكد من صحة العد والفرز واسم المادة داخل المظروف والتأكد من تصحيح جميع الأوراق لكل مظروف مطابقا للإحصاء العددي .

- تقوم اللجنة بتعبئة المظاريف في الصناديق الخاصة بحجرتها التي وردت إلى المركز من خلال حافظة التسليم والتسلم بنفس الكيفية من حيث عدد الأوراق واسم المادة والتسلسل والتأكد من أن جميع الأوراق مصححة ومن تواجد محضر التصحيح موقع من الجميع وكامل البيانات.

-في نهاية اليوم يتم عمل حصر بما تم تصحيحه ومطابقته للاستمارة التي وقع عليها مشرفو الحجرات وحصر ما لم يتم تصحيحه أولا بأول مع إرسال الإحصاء إلى لجنة النظام والمراقبة .

- قبل مغادرة مقر مركز التصحيح كل يوم يتم إعداد وتجهيز أعمال اليوم التالي .

- يتم غلق الحجرة وتشميعها بالشمع وتسليمها إلى الحراسة المكلفة والنوبتجية وفي الصباح يتم التأكد من وجود الشمع وعدم العبث به قبل فتح الحجرة .