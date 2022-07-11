شكرا لقرائتكم خبر عن حجاج بيت الله الحرام من الجمعيات الأهلية من المتعجلين ينتهون من رمى الجمرات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى حجاج بيت الله الحرام من الجمعيات الأهلية المتعجلين من رمي الجمرات، وعادوا إلى مكة المكرمة تمهيدًا لتأدية طواف الوداع، حيث بلغت نسبة المتعجلين 50% من إجمالي عدد الحجاج.

كان حجاج الجمعيات قد مكثوا في منى بعد تحركهم من عرفة إلى مزدلفة، وجمعوا الحصى، ثم تحركوا إلى منى وواصلوا رمي الجمرات طوال أيام التشريق.

وقال أيمن عبد الموجود مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس بعثة حج الجمعيات الأهلية، إن نفرة الحجيج المتعجلين تمت بنجاح إلى مكة المكرمة بعد انتهائهم من رمي الجمرات بعد انتهاء ثاني أيام التشريق وثالث أيام التشريق لغير المتعجلين، وأن البعثة تجهز حاليا خطة تفويج الحجاج إلى المدينة المنورة، لمن بدأ رحلته من مكة المكرمة وعددهم 1900 حاج، وتفويج بقية الحجيج إلى القاهرة لمن وصل إلى المدينة المنورة أولا، وعددهم 110 حجاج، لافتا إلى أن الحالة الصحية للحجيج جيدة دون وجود أى إصابات، بعد انتهاء 50% منهم من رمي الجمرات، مشيدا بالتنسيق مع السلطات السعودية لتيسير عمل البعثة.