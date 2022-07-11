شكرا لقرائتكم خبر عن أمين الفتوى: حكم الصيام خلال أيام التشريق حرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور خالد عمران، أمين الفتوى بدار الإفتاء، أن أيام التشريق هى الأيام الثلاثة التي تكون بعد يوم العيد، وتعتبر أيام مني، لافتا إلى أن حكم الصيام خلال أيام التشريق حرام.

وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء، خلال برنامج صباح الخير يا مصر، المذاع على القناة الأولى، أنه يوجد مجموعة من المحرمات على الحاج لا يرتكبها أثناء الإحرام الحاج.

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء، أنه قديما كانت تحفظ اللحوم عن طريق وضعها تحت أشعة الشمس من ناحية الشرق فتجف، ومن هنا تم أخذ تلك المسألة كأيام التشريق.

ولفت أمين الفتوى بدار الإفتاء إلى أن رسول الله محمد صلي الله عليه وسلم أكد أن أيام مني هي أيام أكل وشرب ولا يجوز بها الصيام، ولا يزال وقت الأضحية مستمرا.