شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم العالى: 40 زيارة للمدن الذكية استفاد منها طلاب الذكاء الاصطناعى..صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعرض الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا مقدمًا من الدكتور أيمن عاشور نائب الوزير لشئون الجامعات، حول تنظيم العديد من الزيارات الميدانية لطلاب كليات الذكاء الاصطناعي، للمدن الذكية التي تقوم الدولة المصرية بإنشائها والتعرف على المشروعات القومية المختلفة التي يتم تنفيذها بمختلف المحافظات.

وأوضح أحمد الشيخ الوكيل الدائم لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أنه تم اتخاذ عدة إجراءات تنسيقية مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لتفعيل الزيارات الميدانية لطلاب الذكاء الاصطناعي بالجامعات، والتعرف على المدن الذكية، بهدف الاطلاع على منظومة العمل والتشغيل والصيانة لاكتساب الخبرات اللازمة.

وأشار الشيخ إلى أنه تم تنظيم 40 زيارة ميدانية استفاد منها 1200 طالب وطالبة من كليات وأقسام الذكاء الاصطناعي من جامعات (القاهرة - الإسكندرية - عين شمس - بني سويف - طنطا - دمياط - السويس - المنصورة - مدينة السادات - المنوفية - قناة السويس - بنها - كفر الشيخ)، وذلك لمواقع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالقرية الذكية.

وقال عادل عبدالغفار المُستشار الإعلامي والمُتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بأنه تم تنظيم زيارات ميدانية لمركز الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال TIEC، وتضمنت الزيارة الاستماع إلى عرض تقديمي عن المركز الذي تم افتتاحه بالقرية الذكية في 27 سبتمبر 2010، وتضمن العرض أهداف إنشاء المركز ومنها تعزيز الابتكار وريادة الأعمال في الصناعة الوطنية؛ لضمان استفادة كل من الأفراد والشركات من تكنولوجيا المعلومات.

وأضاف المتحدث الرسمي، أن مركز توثيق التراث الحضاري والطبيعي، بمكتبة الإسكندرية (CULTNAT) استقبل العديد من الطلاب، وقدم ممثلو المركز عرضًا تقديميًا حول دور المركز في توثيق تراث مصر الحضاري وتراث مصر الطبيعي من محميات وحياة ‏برية‎، وكذلك مُساهمات المركز في توثيق ونشر المعلومات المُتعلقة بالتراث عن ‏طريق تنفيذ العديد من مشروعات التوثيق الرقمي للتراث المصري، باستخدام أحدث تقنيات تكنولوجيا ‏المعلومات بالتعاون مع الجهات والهيئات المُتخصصة المحلية، كما شاهد الطلاب "حائط المعرفة" الذي يتكون من لوحة مطبوعة تتناول أحد الموضوعات الخاصة بالتراث المصري، وتطبيق يعمل على الهواتف الذكية يُمكن من خلاله عرض معلومات رقمية مُتعلقة بموضوع اللوحة باستخدام تقنية "الواقع المُعزز"، ويستطيع مُستخدم التطبيق التعرف على عدة موضوعات من التراث المصري، كما تم تنظيم زيارة لشركة القرى الذكية (SMART VILLAGE PAVILLON)، وشاهد الطلاب فيلمًا وثائقيًا عن تاريخ إنشاء القرية الذكية ومختلف المراكز والهيئات التابعة لها.

وأشار المتحدث الرسمي إلى تنظيم زيارات ميدانية للمجلس الوطني للذكاء الاصطناعي (NACAI)، وتعرف الطلاب على منصة خاصة للذكاء الاصطناعي، والتي أطلقتها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تحت مِظلة المركز، لتكون البوابة الرسمية لجمهورية مصر العربية في مجال الذكاء الاصطناعي؛ حيث تضم المنصة الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي، وكافة الفعاليات والأخبار والتفاصيل الخاصة بمشروعات الذكاء الاصطناعي في مصر، وكذلك برامج بناء القُدرات التي تُقدمها الجهات المُختلفة والإنجازات التي تُحققها مصر في هذا المجال، فضلاً عن إتاحة الفرصة لتبادل الآراء والخبرات بين جميع المعنيين سواء من القطاع الحكومي أو القطاع الخاص والأكاديميين والشركات الناشئة حول موضوعات الذكاء الاصطناعي بشكل عام.

وأضاف المتحدث الرسمي، أنه تم تنظيم عدد من الزيارات الميدانية لمركز البيانات ( DATA CENTER )، والذي يعُد من أكبر مراكز البيانات الدولية في مصر، كما أنه يعُد أول مركز بيانات في مصر يحصل على شهادات معهد UPTIME للمستوى الثالث في فئات التصميم وبناء المنشآت والاستدامة التشغيلية.

وأوضح المتحدث الرسمي أن المجلس الأعلى للجامعات كان قد قرر تنظيم العديد من الزيارات الميدانية لطلاب كليات الذكاء الاصطناعي بالجامعات المصرية، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، للمجلس الأعلى للجامعات خلال زيارة سيادته التاريخية لجامعة كفر الشيخ في 14 ديسمبر 2021، وتوجيه سيادته بضرورة استفادة الطلاب من تخصصاتهم في شتى مجالات الحياة، والتعرف على أحدث ما جاءت به الثورة الصناعية الرابعة الخامسة، وكذلك التعرف على المشروعات القومية التي تُنفذها مؤسسات الدولة المصرية بمختلف أنحاء الجمهورية.