شكرا لقرائتكم خبر عن استقبال 2178 حالة.. الخشت يستعرض تقريرا حول "طوارئ قصر العينى أول يوم العيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - - إجراء 306 عمليات جراحية و2877 أشعة رنين ومقطعية وسونار و3935 تحليلا طبيا

تلقى الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، تقريرًا من الدكتور حسام صلاح المدير التنفيذي لمستشفيات قصر العيني، عن الحالات الطارئة التي تم استقبالها وعلاجها خلال الوقفة وأول أيام عيد الأضحى، وذلك في إطار المتابعة المستمرة والتأكيد على تقديم الخدمات العلاجية للمرضى بصورة طبيعية طوال فترة إجازة عيد الأضحى، وتقليل قوائم الانتظار، والعناية بمرضى حالات الطوارئ.

واستعرض التقرير الحالات والعمليات التي تم استقبالها بمستشفيات قصر العيني، حيث تم استقبال 2178 حالة مرضية لفحصها ومناظرتها وتقديم جميع الخدمات الطبية والفحوصات المختلفة ذات التخصصات الطبية المتعددة.

وأوضح التقرير أن مستشفيات قصر العيني استقبلت على مدار الساعة وأول أيام عيد الأضحى كل الحالات الطارئة، حيث تم استقبال 1454 حالة بمستشفى الطوارئ بالمنيل الجامعي، و 508 حالات بمستشفيات الأطفال، و 104 حالات بمستشفى النساء والتوليد، و 112 حالة بكل من مستشفى المنيل التخصصي والفرنساوي.

وجاء في التقرير أنه تم إجراء 306 عمليات جراحية بطوارئ مستشفيات جامعة القاهرة، وإجراء 2877 أشعة مختلفة (رنين مغناطيسي وأشعة عادية وأشعة مقطعية وسونار) بالإضافة إلى إجراء 3935 تحليلا.

وأكد التقرير عدم رفض أقسام الطوارئ بمستشفيات قصر العيني أي حالة مرضية تلجأ إليه سواء للعلاج السريري أو لإجراء العمليات لحالات الطوارئ، وكانت في انتظار الحالات الطارئة الفرق الطبية وأطقم التمريض للتعامل الفوري والسريع لإنقاذ المرضى.