شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: توفير ألبان الأطفال فى 50 مركزا علاجيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت وزارة الصحة والسكان عن استحداث الكشف المبكر لحديثى الولادة عن مرض الفينيل كيتونوريا من خلال البرنامج القومى للكشف المبكر لحديثى الولادة عن الأمراض المسببة للإعاقة، مشيرة إلى افتتاح عيادات الإرشاد الوراثي والمراكز العلاجية، وأن الوزارة قدمت الكثير لمكافحة كافة الأمراض والمشاكل الصحية المتعلقة بالإعاقة عند الأطفال.

وأكد الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان فى تصريحات لليوم السابع، أن الوزارة استطاعت دعم وتوفير الألبان العلاجية من خلال 50 مركز علاجي، مشيرا إلى أنه تم إطلاق برنامج الكشف المبكر عن الإعاقات السمعية والمسح الشامل للسمع لحديثي الولادة والأطفال، لافتا إلى أنه تم إطلاق برنامج الكشف المبكر لحديثي الولادة عن 19 مرضا وراثيا، فضلا عن إطلاق المسح القومي لطيف التوحد.

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار أنه تم إطلاق 10 آلاف و803 قافلة طبية بجميع محافظات الجمهورية خلال الفترة الأخيرة ، وحققت الاستفادة لـ 16 مليون و749 ألف و994 مترددا في خدمات (الفحص وصرف العلاج، إجراء تحاليل بمعامل الدم والطفيليات، الأشعة السينية، الموجات الصوتية، التثقيف الصحي، التحويل إلى المستشفيات).