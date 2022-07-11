التنمية المحلية: حملات لمواجهة التعديات على الأراضى خلال إجازة العيد

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القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة التنمية المحلية، توجيه المحافظات بتكثيف الحملات الميدانية لمواجهة أي محاولات للاعتداء على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي معتدِ.

ولفت اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، في تصريحات سابقة، إلى أن معدلات ونسب التعديات على الأراضى الزراعية انخفضت خلال الأشهر الثلاثة الماضية نظراً للجهود والمتابعة اليومية ومرور اللجان من المحافظات بالتنسيق مع الجهات المعنية وتفعيل منظومة المتغيرات المكانية ، مشددا على أهمية بذل كل الجهود الممكنة من المحافظات للحفاظ على الرقعة الزراعية وفرض هيبة الدولة والتعامل بحسم مع أي تعديات وإزالتها في المهد والتعامل الفوري مع أي حالات تعد جديدة وغير قانونية عبر منظومة المتغيرات المكانية.

وفيما يخص إجراءات الوزارة المتخذة تجاه الأراضى المستردة ، أوضح الوزير أنه يتم تسليم الأراضى التي يتم إزالة التعديات عليها إلى جهات الولاية الخاصة بها وذلك بموجب محضر رسمي لفرض الحراسة عليها وتأمينها لعدم عودة التعدى مرة أخرى، لافتاً إلى أنه تم التنسيق مع جهاز استخدامات أراضى الدولة بشأن بيع الأراضى التي تم استردادها للبيع بالمزاد العلنى بعد التصديق من رئاسة الجمهورية وذلك لعدد 9 محافظات وتم تحصيل حوالى 3.3 مليار جنيه.

وشكلت وزارة التنمية المحلية غرفة عمليات مركزية بالوزارة على مدار الساعة قبيل عيد الأضحى المبارك وتواصل عملها طوال إجازة العيد، بالتنسيق مع غرف العمليات في كل محافظة، تحسبًا لأى طوارئ أو مشكلات يتم رصدها والتعامل معها أولا بأول، وخاصة أي شكاوى ترد من المواطنين متعلقة بأسعار السلع واللحوم وتعريفة ركوب المواصلات، كما تتلقى الوزارة الشكاوى من خلال مبادرة "صوتك مسموع" ، على الخط الساخن 15330 وعن طريق الواتس آب على رقم 01150606783.