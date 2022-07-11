شكرا لقرائتكم خبر عن مونوريل 6 أكتوبر يربط 13 منطقة.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تنفذ الدولة مشروع مونوريل غرب النيل، مونوريل 6 أكتوبر والذى يربط عدة مناطق.. فى النقاط التالية نستعرض أبرز المعلومات.
1- يمتد من منطقة المهندسين حتى اكتوبر الجديدة.
2- يمر بالطريق الدائرى – والمريوطية – والمنصورية- وطريق القاهرة/ الإسكندرية الصحراوى- وهايبر وان والذى يخدم منطقة الشيخ زايد – وجهينة- هيئة المجتمعات العمرانية - ومنطقة الحصرى – دار الفؤاد – المنطقة الصناعية.
3- يربط فى النهاية مع القطار الكهربائى السريع.
4- يربط مع محطة قطارات الصعيد فى محطة بشتيل.
5- يبلغ طول خط مونوريل غرب النيل 42 كم.
6- يشمل 13 محطة ويربط إقليم القاهرة الكبرى بالمناطق العمرانية الجديدة "6 أكتوبر الجديدة".
7- يربط المنطقة الصناعية بمدينة السادس من أكتوبر.
8- يخدم التوسعات الكبيرة فى مدينة 6 أكتوبر مثل مشروع الإسكان الاجتماعى ومشروعات التنمية جنوب أكتوبر والتوسعات الجنوبية، ومناطق اكتوبر الجديدة.
9- يربط مونوريل 6 أكتوبر مع خط مترو الأنفاق للخط الثالث بمحطة وادى النيل.
10- محطاته هى "بشتيل، وادى النيل – الطريق الدائرى – المريوطية – المنصورية- التقاطع مع طريق القاهرة/ الإسكندرية الصحراوى- هايبر وان – جهينة- هيئة المجتمعات العمرانية - الحصرى – دار الفؤاد – المنطقة الصناعية – أكتوبر الجديدة".