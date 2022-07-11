شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر مواقيت الصلاة الاثنين 11/7/2022 بمحافظات مصر والان مع تفاصيل الخبر
مواقيت الصلاة فى القاهرة
وقت صلاة الفجر 3:17 ص
موعد صلاة الظهر 12:00 ص
موعد صلاة العصر 36: 3
موعد صلاة المغرب 7:00 م
موعد صلاة العشاء 8:31
الإسكندرية
وقت صلاة الفجر 3:17 ص
موعد صلاة الظهر 12:05
موعد صلاة العصر 3:44
موعد صلاة المغرب 7:07 م
موعد صلاة العشاء 8:41 م.
مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية
وقت صلاة الفجر 3:11
موعد صلاة الظهر 11:56 م
موعد صلاة العصر 3:33 م
موعد صلاة المغرب 6:57 م
موعد صلاة العشاء 8:29 م.
مواعيد الصلاة بشرم الشيخ
وقت صلاة الفجر 3:14
وقت صلاة الظهر 11:48
موعد صلاة العصر 3:19 م
وقت صلاة المغرب 6:43 م
وقت صلاة العشاء 8:11 م.
مواقيت الصلاة فى أسوان
وقت صلاة الفجر 3:30 ص
موعد صلاة الظهر 11:54 ص
موعد صلاة العصر 18: 3
موعد صلاة المغرب 6:44 م
موعد صلاة العشاء 8:08