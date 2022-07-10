شكرا لقرائتكم خبر عن السيسى يؤكد ضرورة استمرار التهدئة فى الضفة وقطاع غزة ومساعدة السلطة الفلسطينية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسى مساء اليوم اتصالاً هاتفياً من رئيس الوزراء الإسرائيلى "يائير لابيد".

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن رئيس الوزراء الاسرائيلى قدم التهنئة للرئيس بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، ومن جانبه هنأ السيد الرئيس يائير لابيد بمناسبة توليه مهام منصبه الجديد.

وعلى صعيد عملية السلام، تم تبادل وجهات النظر بشأن مستجدات القضية الفلسطينية، حيث تم التوافق على العمل لترتيب لقاءات ثنائية ومتعددة الأطراف تضم مصر، واسرائيل، والرئيس الفلسطينى خلال الفترة القادمة من أجل إعادة تنشيط مفاوضات السلام، حيث أعرب رئيس الوزراء الإسرائيلى عن تقديره للجهود التى تبذلها مصر بقيادة الرئيس لتحقيق الأمن والاستقرار والتعاون بالمنطقة.

كما أكد الرئيس من جانبه مواصلة مصر لجهودها لتحقيق السلام الشامل والعادل على أساس حل الدولتين ومرجعيات الشرعية الدولية، بما يفتح آفاق التعاون والتنمية لكافة شعوب المنطقة، مؤكدا أيضاً على ضرورة استمرار التهدئة فى الضفة وقطاع غزة وأهمية مساعدة السلطة الفلسطينية فى كافة المجالات خاصة المجال الاقتصادي.