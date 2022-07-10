شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي ورئيس وزراء إسرائيل يتفقان على إعادة تنشيط مفاوضات السلام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسى مساء اليوم اتصالاً هاتفياً من رئيس الوزراء الإسرائيلى "يائير لابيد".

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن رئيس الوزراء الإسرائيلى قدم التهنئة للرئيس بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، ومن جانبه هنأ الرئيس "يائير لابيد" بمناسبة توليه مهام منصبه الجديد.

وعلى صعيد عملية السلام، تم تبادل وجهات النظر بشأن مستجدات القضية الفلسطينية، حيث تم التوافق على العمل لترتيب لقاءات ثنائية ومتعددة الاطراف تضم مصر، وإسرائيل، والرئيس الفلسطينى خلال الفترة القادمة من اجل إعادة تنشيط مفاوضات السلام، حيث أعرب رئيس الوزراء الإسرائيلى عن تقديره للجهود التى تبذلها مصر بقيادة الرئيس لتحقيق الأمن والاستقرار والتعاون بالمنطقة.