شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء إسرائيل يتعهد للرئيس السيسي بتحقيق شفاف بشأن جنود مصريين مدفونين بالقدس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسى مساء اليوم اتصالاً هاتفياً من رئيس الوزراء الإسرائيلى "يائير لابيد".

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن رئيس الوزراء الإسرائيلى قدم التهنئة للرئيس بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، ومن جانبه هنأ السيد الرئيس يائير لابيد بمناسبة توليه مهام منصبه الجديد.

وتناول الاتصال بعض موضوعات العلاقات الثنائية بين البلدين، حيث تم التوافق على قيام السلطات الإسرائيلية بتحقيق كامل وشفاف بشأن ما تردد من أخبار فى الصحافة الإسرائيلية إتصالاً بوقائع تاريخية حدثت فى حرب عام 1967 حول الجنود المصريين المدفونين فى القدس، حيث أكد لابيد أن الجانب الإسرائيلى سيتعامل مع هذا الأمر بكل إيجابية وشفافية وسيتم التواصل والتنسيق مع السلطات المصرية بشأن مستجدات الأمر بغية الوصول إلى الحقيقة.