شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تطلب توضيحات من إسرائيل بشكل عاجل حول وقائع تاريخية بحرب 1967 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رداً على سؤال بشأن ما تردد في الصحافة الإسرائيلية اتصالا بوقائع تاريخية حدثت في حرب عام 1967، ذكر المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد حافظ بأنه تم تكليف السفارة المصرية في تل أبيب بالتواصل مع السلطات الإسرائيلية لتقصي حقيقة ما يتم تداوله إعلامياً، والمطالبة بتحقيق لاستيضاح مدى مصداقية هذه المعلومات وإفادة السلطات المصرية بشكل عاجل بالتفاصيل ذات الصلة.

هذا، وتواصل السفارة المصرية في إسرائيل متابعة هذا الموضوع.