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تعرف على معايير تتوافر بالمراكب النيلية منعا لاندلاع الحرائق بسبب حرارة الجو

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القاهرة - سامية سيد - تندلع حرائق العائمات والمراكب النيلية، بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة، ووضعت الحماية المدنية مجموعة من المعايير الواجب توافرها للحد من وقوع أى حرائق للعائمات، ومنها:

 

-معاينة المرسى، وعمل جسات لعمق المياه ومسح سطح المياه للتأكد من عدم وجود أجسام طافية.

 

-التأكد من وجود معدات السلامة والأمن والإطفاء بالمرسى.

 

- على إدارة الفندق العائم عمل معاينة لبيت وشمعات الرباط للتأكد من سلامته أو وجود بوادر لانفصالها عن المرسى.

 

-التحرك بعيداً عن الرباط لحل الوحدات فى حالة وقوع حريق والتعاون بين الفنادق لإخماد الحريق.

 

- ضرورة عمل مناورات كل 15 يوماً على الأقل لمدة 60 دقيقة فقط، للحفاظ على صلاحية معدات وأدوات مكافحة الحريق.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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