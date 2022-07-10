شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على معايير تتوافر بالمراكب النيلية منعا لاندلاع الحرائق بسبب حرارة الجو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تندلع حرائق العائمات والمراكب النيلية، بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة، ووضعت الحماية المدنية مجموعة من المعايير الواجب توافرها للحد من وقوع أى حرائق للعائمات، ومنها:

-معاينة المرسى، وعمل جسات لعمق المياه ومسح سطح المياه للتأكد من عدم وجود أجسام طافية.

-التأكد من وجود معدات السلامة والأمن والإطفاء بالمرسى.

- على إدارة الفندق العائم عمل معاينة لبيت وشمعات الرباط للتأكد من سلامته أو وجود بوادر لانفصالها عن المرسى.

-التحرك بعيداً عن الرباط لحل الوحدات فى حالة وقوع حريق والتعاون بين الفنادق لإخماد الحريق.

- ضرورة عمل مناورات كل 15 يوماً على الأقل لمدة 60 دقيقة فقط، للحفاظ على صلاحية معدات وأدوات مكافحة الحريق.