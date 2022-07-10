شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. حالة الطقس ثالث أيام العيد.. انخفاض بالحرارة والعظمى بالقاهرة 33 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، المزيد من الأخبار والتقارير الهامة، أبرزها إعلان وزارة التموين والتجارة الداخلية استمرار عمل المجمعات الاستهلاكية حتى ثالث أيام العيد.
رئيس وزراء الهند يهنئ الرئيس السيسي بعيد الأضحى المبارك
هنأ رئيس وزراء الهند ناريندرا مودى الرئيس عبد الفتاح السيسى وشعب مصر الصديق بحلول عيد الأضحى المبارك.
أكدت وزارة الصحة والسكان، سلامة جميع الحجاج المصريين من أى أمراض معدية، ووجود تعاون وتنسيق تام مع كل المستشفيات السعودية، مشيدة بجهود السلطات الصحية السعودية، فى خدمة حجاج بيت الله الحرام بالمشاعر المقدسة، وفى جميع أماكن تواجد الحجاج.
يستمر حجاج بيت الله الحرام من الجمعيات الأهلية فى تأدية مناسك الحج، وسط حالة معنوية مرتفعة وتيسيرات كبيرة؛ حيث مكث الحجاج فى منى بعد تحركهم من عرفة إلى مزدلفة، وجمعوا الحصى، ثم تحركوا إلى منى وانتهوا من رمى جمرة العقبة الكبرى.
تستعد سلطات مطار القاهرة الدولى لبدء الجسر الجوي لرحلات الحج القادمة من الأراضى المقدسة الثلاثاء المقبل، حيث وضعت شركة ميناء القاهرة الجوى برئاسة المحاسب مجدي اسحاق، خطة متكاملة لاستقبال رحلات العودة لحجاج بيت الله الحرام، لتسهيل إنهاء إجراءات الوصول مع ضرورة الإلتزام بنفس المستوى الذى تم خلال سفرهم لأداء فريضة الحج.
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أننا ماضون فى تنفيذ التكليفات الرئاسية بالعمل المتواصل على تخفيف الأعباء عن المواطنين، بحيث تتحمل الدولة أكبر قدر ممكن من الآثار السلبية للتضخم المستورد من الخارج، موضحًا أننا جاهزون لتدبير الاعتمادات المالية اللازمة لتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين؛ بما يتكامل مع جهود الدولة فى تعزيز الحماية الاجتماعية للفئات المستحقة، على نحو يتسق مع الإجراءات الاستباقية لاحتواء تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة التى تجسدت فى ارتفاع غير مسبوق لمعدلات التضخم، وأسعار السلع والخدمات، تزامن مع اضطراب فى سلاسل الإمداد والتموين.
وزير التنمية المحلية: وضع آلية ذكية متكاملة لمراقبة منظومة المخلفات بالقاهرة
أكدت خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد 2022/2023، والمقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، ووافق عليها البرلمان بغرفتيه (النواب، الشيوخ) أنه رغم التوترات بين شركاء التجارة وانعكاساتها على حركة الملاحة والنقليات، وعلى انتظام سلاسل الإمداد الدولية، إلا أنه يمكن لمصر مواصلة استهداف إصلاح الميزان التجاري.
كشفت خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد 2022/2023، والمقدمة من وزيرة التخيط الدكتورة هالة السعيد، استحواذ الاستثمارات العامة على النصيب الأكبر بنسبة 78.6%، موزعة بين الجهات، وحصول القطاع الخاص على النسبة المتبقية 21.4% من جملة الاستثمارات الموجهة.
كلف اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اللواء جمال رشاد رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، بتوفير كافة سبل الراحة والأمان لأبنائنا من ذوى الهمم على الشواطئ، مشيرا إلى أنه منذ افتتاح أول شاطئ للمكفوفين على مستوى الجمهورية بداية الشهر الجارى، وتخصيص مساحة لهم بشاطئ ذوى الهمم بالمندرة استقبل الشاطئ خلال اليومين الماضيين نحو 95 طفل كفيف للاستمتاع بالشاطئ والنزول للبحر بأمان وبدون وجود مرافقة من ذويهم ومع وجود رقابة دقيقة من فرق متابعة الشاطئ.
كشفت تقارير صحفية، عن رغبة إدارة النجم الساحلي التونسى فى مقاضاة سليماني كوليبالي مهاجم الفريق السابق لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم " فيفا" ، بعدما تلقى مسئولو النادي الأهلي اتصالات من نظراءهم في نادي النجم الساحلي التونسي في يوليه الماضي أكدوا فيها أنهم لم يتراجعوا أو يتقاعسوا عن تسديد مستحقات الأهلي بشأن الأيفواري سليماني كوليبالي بعدما هرب الأخير من النادي التونسي مؤخراً.