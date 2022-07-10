أخبار مصر.. حالة الطقس ثالث أيام العيد.. انخفاض بالحرارة والعظمى بالقاهرة 33

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القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، المزيد من الأخبار والتقارير الهامة، أبرزها إعلان وزارة التموين والتجارة الداخلية استمرار عمل المجمعات الاستهلاكية حتى ثالث أيام العيد.

هنأ رئيس وزراء الهند ناريندرا مودى الرئيس عبد الفتاح السيسى وشعب مصر الصديق بحلول عيد الأضحى المبارك.

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية استمرار عمل المجمعات الاستهلاكية حتى ثالث أيام العيد، وتشمل شركة الأهرام والنيل والإسكندرية، بالإضافة إلى شركتى الجملة العامة والمصرية، ويتم توفير كل أصناف السلع بالإضافة إلى اللحوم السودانى الطازجة بسعر 115 جنيها للكيلو واللحوم البرازيلى المجمدة بسعر 85 جنيها للكيلو، والخراف الحية بسعر الكيلو قائم 90 جنيها، والضأن المبرد 135 جنيها. تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الاثنين ثالث أيام عيد الأضحى المبارك، انخفاض فى درجات الحرارة ليسود طقس حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل الحرارة رطب ليلا على كافة الأنحاء، كما تنشط الرياح على بعض المناطق مما يقلل الإحساس بارتفاع درجات الحرارة ونسبة الرطوبة. أكدت وزارة الصحة والسكان، سلامة جميع الحجاج المصريين من أى أمراض معدية، ووجود تعاون وتنسيق تام مع كل المستشفيات السعودية، مشيدة بجهود السلطات الصحية السعودية، فى خدمة حجاج بيت الله الحرام بالمشاعر المقدسة، وفى جميع أماكن تواجد الحجاج. يستمر حجاج بيت الله الحرام من الجمعيات الأهلية فى تأدية مناسك الحج، وسط حالة معنوية مرتفعة وتيسيرات كبيرة؛ حيث مكث الحجاج فى منى بعد تحركهم من عرفة إلى مزدلفة، وجمعوا الحصى، ثم تحركوا إلى منى وانتهوا من رمى جمرة العقبة الكبرى. حجاج بيت الله الحرام من الجمعيات الأهلية يواصلون رمى الجمرات.. صور الصحة: غرفة طوارئ البعثة الطبية للحج تلقت 240 مكالمة خلال يومين حالة الطقس ثالث أيام العيد.. انخفاض بالحرارة والعظمى بالقاهرة 33 درجة تستعد سلطات مطار القاهرة الدولى لبدء الجسر الجوي لرحلات الحج القادمة من الأراضى المقدسة الثلاثاء المقبل، حيث وضعت شركة ميناء القاهرة الجوى برئاسة المحاسب مجدي اسحاق، خطة متكاملة لاستقبال رحلات العودة لحجاج بيت الله الحرام، لتسهيل إنهاء إجراءات الوصول مع ضرورة الإلتزام بنفس المستوى الذى تم خلال سفرهم لأداء فريضة الحج. مطار القاهرة يستعد لبدء الجسر الجوى لعودة الحجاج من الأراضى المقدسة الثلاثاء

المالية: 356 مليار جنيه للدعم والحماية الاجتماعية منها 90 مليارا للسلع التموينية أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أننا ماضون فى تنفيذ التكليفات الرئاسية بالعمل المتواصل على تخفيف الأعباء عن المواطنين، بحيث تتحمل الدولة أكبر قدر ممكن من الآثار السلبية للتضخم المستورد من الخارج، موضحًا أننا جاهزون لتدبير الاعتمادات المالية اللازمة لتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين؛ بما يتكامل مع جهود الدولة فى تعزيز الحماية الاجتماعية للفئات المستحقة، على نحو يتسق مع الإجراءات الاستباقية لاحتواء تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة التى تجسدت فى ارتفاع غير مسبوق لمعدلات التضخم، وأسعار السلع والخدمات، تزامن مع اضطراب فى سلاسل الإمداد والتموين.

رئيس وزراء الهند يهنئ الرئيس السيسي بعيد الأضحى المباركوزير التموين: استمرار فتح المجمعات الاستهلاكية وزيادة ضخ السلع 50%

شهد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة واللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، مراسم توقيع عقد تقديم خدمات الرصد والمتابعة والرقابة لعمليات تقديم خدمات الجمع والنقل والنظافة العامة ومرافق المعالجة والتخلص من المخلفات البلدية الصلبة بجميع أحياء محافظة القاهرة بمناطقها الأربعة، وذلك بين وزارة التنمية المحلية وإحدى الشركات المتخصصة.

أكدت خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد 2022/2023، والمقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، ووافق عليها البرلمان بغرفتيه (النواب، الشيوخ) أنه رغم التوترات بين شركاء التجارة وانعكاساتها على حركة الملاحة والنقليات، وعلى انتظام سلاسل الإمداد الدولية، إلا أنه يمكن لمصر مواصلة استهداف إصلاح الميزان التجاري. الحكومة: استهداف زيادة صادرات مصر للقارة الإفريقية لـ15 مليار دولار عام 2025 يؤدى طلاب الثانوية العامة امتحان مادتى الفيزياء والتاريخ عقب العودة من إجازة عيد الأضحى، حيث تعقد الاختبارات يوم الخميس 14 يوليو في الفيزياء والتاريخ، وتحسب درجات المادتين بواقع 60 درجة في كل مادة. شددت وزارة التنمية المحلية، على العاملين في المحليات بالمحافظات بضرورة تكثيف حملات نظافة الشوارع والميادين العامة والحدائق والمتنزهات طوال أيام العيد ورفع أى مخلفات على مدار الساعة، وإلغاء الإجازات لقيادات المحليات خلال أيام العيد. كشفت خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد 2022/2023، والمقدمة من وزيرة التخيط الدكتورة هالة السعيد، استحواذ الاستثمارات العامة على النصيب الأكبر بنسبة 78.6%، موزعة بين الجهات، وحصول القطاع الخاص على النسبة المتبقية 21.4% من جملة الاستثمارات الموجهة. كلف اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اللواء جمال رشاد رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، بتوفير كافة سبل الراحة والأمان لأبنائنا من ذوى الهمم على الشواطئ، مشيرا إلى أنه منذ افتتاح أول شاطئ للمكفوفين على مستوى الجمهورية بداية الشهر الجارى، وتخصيص مساحة لهم بشاطئ ذوى الهمم بالمندرة استقبل الشاطئ خلال اليومين الماضيين نحو 95 طفل كفيف للاستمتاع بالشاطئ والنزول للبحر بأمان وبدون وجود مرافقة من ذويهم ومع وجود رقابة دقيقة من فرق متابعة الشاطئ. شواطئ الإسكندرية تستقبل 95 طفلا كفيفا على أول شاطئ المكفوفين بالمندرة بالعيد الحكومة تكشف تنامى استثمارات الهيئات الاقتصادية نتيجة المشروعات القومية التنمية المحلية توجه العاملين فى المحليات باستمرار حملات النظافة طوال العيد طلاب الثانوية العامة يؤدون امتحانى التاريخ والفيزياء بعد إجازة عيد الأضحى

النجم الساحلي يقاضي سليماني كوليبالي بسبب مستحقات الأهلى كشفت تقارير صحفية، عن رغبة إدارة النجم الساحلي التونسى فى مقاضاة سليماني كوليبالي مهاجم الفريق السابق لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم " فيفا" ، بعدما تلقى مسئولو النادي الأهلي اتصالات من نظراءهم في نادي النجم الساحلي التونسي في يوليه الماضي أكدوا فيها أنهم لم يتراجعوا أو يتقاعسوا عن تسديد مستحقات الأهلي بشأن الأيفواري سليماني كوليبالي بعدما هرب الأخير من النادي التونسي مؤخراً.

وزير التنمية المحلية: وضع آلية ذكية متكاملة لمراقبة منظومة المخلفات بالقاهرة