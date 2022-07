شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة طنطا: قفزة غير مسبوقة لتقييم المجلات العلمية للجامعة بنسبة 300% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا في بيان له أن نجاح المجلات العلمية بجامعة طنطا في الحصول على التقييم الأعلى من المجلس الأعلى للجامعات، يعد قفزة غير مسبوقة في تقييم المجلات العلمية بالجامعة، حيث تضاعف إجمالي نقاط تقييم المجلات العلمية التابعة للجامعة بنسبة 300% مقارنة بعام 2020 بإجمالي 90 نقطة هذا العام مقابل 30 نقطة عام 2020، وتطور التقييم إلى أن حصدت 12 مجلة من المجلات العلمية التابعة لكليات الجامعة على أعلى تقييم من المجلس الأعلى للجامعات.

وأشار رئيس الجامعة، إلى أن ذلك جاء تتويجاً لجهود العاملين، بعد تطبيق سياسات النشر الدولي التي تم تطويرها، مهنئا قطاع الدراسات العليا والبحوث بالجامعة والكليات على هذا الإنجاز العظيم، الذى يأتى نتاج دعم جهود تطوير البحث العلمي ودعم منظومة التعليم ومواكبة التقدم العالمي بكافة كليات الجامعة، وتحفيز الأبحاث وإنتاج المعرفة لتعزيز قدرات الجامعة التنافسية بين مثيلتها من الجامعات.

وأضاف الدكتور كمال عكاشة نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث أن 12 مجلة علمية تابعة لكليات جامعة طنطا حصدت أعلى تقييم طبقاً للمجلس الأعلى للجامعات شملت مجلة Tanta Scientific Nursing Journal الصادرة عن كلية التمريض ومجلة Tanta Dental Journal الصادرة عن كلية طب الأسنان ومجلة التجارة والتمويل الصادرة عن كلية التجارة والمجلة العلمية بكلية الآداب ومجلة روح القوانين الصادرة عن كلية الحقوق والمجلة العلمية لعلوم التربية الرياضية و المجلة العلمية لعلوم التربية النوعية ومجلة Journal of engineering Research الصادرة عن كلية الهندسة ومجلة Tanta Medical Journal الصادرة عن كلية الطب ومجلة البحوث المحاسبية الصادرة عن كلية التجارة ومجلة كلية التربية ومجلة Delta Journal of science الصادرة عن كلية العلوم ، فيما حصلت المجلة العلمية الصادرة عن كلية الصيدلة Journal of Advanced medical and pharmaceutical Research على تقييم 6.5 من 7 طبقاً لأحدث تقييم.