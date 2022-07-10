شكرا لقرائتكم خبر عن أسامة العبد: نجاح موسم الحج لهذا العام يلفت الأنظار والسعودية تستحق الشكر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور أسامة العبد، أمين عام رابطة الجامعات الإسلامية، ووكيل اللجنة الدينية بمجلس النواب، إن نجاح موسم الحج لهذا العام يلفت الأنظار، مضيفا أن السعودية قامت بجهد يستحق الشكر.

ولفت الدكتور العبد، فى بيان، إلى أن اختيار خادم الحرمين الشريفين وسمو ولى عهده الأمين لخطيب يوم عرفة الشيخ العيسى اختيار طيب كريم موفق لأداء الرسالة السامية من فوق منبر عرفات وتوفيق من ﷲ سبحانه وتعالى وسداد فى فحوى

وأوضح الدكتور العبد، أن الخطبة ومقصدها فهى دعوة للأمة بالوحدة ونبذ الفرقة ودعوة للعالم بالتعايش والسلام.

واستكمل الدكتور العبد: هذا ليس بغريب على الشيـــخ العيســــى فهو ذو باع طويل فى الدعوة إلى ﷲ بالحكمة والموعظة الحسنة من أجل تحقيق الأخوة الإنسانية وسعادة البشرية وهو يؤكد دائما فى جميع ملتقياته على القيم الانسانية المشتركة ونبذ التطرف والارهاب والتعصب والتشدد ويدعو إلى التعايش السلمى بين الجميع وإلى الحوار الهادئ البناء لخير الناس اجمعين ومبادراته دائما لجمع المسلمين على الوحدة والوسطية والاعتدال والتقارب بين أتباع الديانات.

وأضاف الدكتور العبد: "رابطة الجامعات الإسلامية إذ تهنئ المملكة العربية السعودية بنجاح موسم الحج بتنظيم دقيق بديع تؤكد تهنئتها على هذا الاختيار الدينى الموفق لصاحب وثيقة مكة المكرمة وتدعوا ﷲ سبحانه وتعالى دوام التوفيق والسداد والتقدم للمملكة ولخادم الحرمين وسمو ولى عهده".