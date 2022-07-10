شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة: ذبح 2048 أضحية للمواطنين بمجازر المحافظة فى أول يومين للعيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت محافظة الجيزة عن استقبال المجازر الحكومية بالمحافظة 2048 أضحية للمواطنين خلال أول يومين لعيد الأضحى المبارك، مما يعكس الالتزام والاستجابة من المواطنين على الذبح بالمجازر، وكذا الفعالية التى حققتها الحملات الرقابية للمحافظة.

أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أن المواطنين توافدوا على المجازر منذ اليوم الأول للعيد، حيث تمت إتاحة المجازر بالمجان للمواطنين للتسهيل عليهم وتجنب الذبح بالشوارع والطرق حفاظا على البيئة والمظهر العام.

وأوضح محافظ الجيزة، أن المجازر ستظل تستقبل المواطنين بالمجان طوال أيام العيد لذبح الأضاحى.

وأكد محافظ الجيزة، استمرار عمل غرفة عمليات المحافظة الرئيسية ومتابعة غرف العمليات على مستوى الأحياء والمديريات والمرافق العام والخدمات فى تلقى شكاوى وبلاغات المواطنين أثناء إجازة عيد الأضحى المبارك.