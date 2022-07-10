حملات إزالة للتعديات والبناء المخالف فى ثان أيام العيد فى كفر الشيخ والأقصر

فأشرف على سلامة، رئيس مدينة مسير، على أعمال النظافة العامة اليوم بمدينة مسير ورفع كفاءة النظافة العامة ومسح الشوارع الرئيسية والفرعية بالمدينه،و فك شدة خشبية لأعمال مخالفة بمدينة مسير، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالف

كما أشرف محمد حامد، رئيس مدينة سيدي غازي، على إزالة تعدي بالبناء على أرض زراعية عبارة عن غرفة طيور مبنية بالبلوك الأبيض ثلاثة متر × ثلاثة متر بعزبة الثمانين بمدينة سيدي غازي وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ، بناء على تعليمات محافظ كفر الشيخ، مؤكداً أنه تابع حملة نظافة داخل مدينة سيدى غازى وخارجها وعلى الطرق العامة.

وفى الأقصر قاد رجال الوحدة المحلية لمركز ومدينة إسنا جنوب الأقصر، برئاسة اللواء هشام السعدي رئيس مركز ومدينة إسنا، خلال أيام عيد الأضحى المبارك حملة مكبرة بالمركز، أسفرت عن إزالة فورية لمبنى مخالف حيث تم فك شدة خشبية وعمل إزالة للمبنى، وتم التحفظ علي خشب المقاول بقرية الحميدات التابعة لمجلس قروى الدير.