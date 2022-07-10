شكرا لقرائتكم خبر عن سفير ألمانيا بالقاهرة يهنئ الشعب المصري بمناسبة عيد الأضحي المبارك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأ سفير ألمانيا بالقاهرة فرانك هارتمان، الشعب المصري بمناسبة عيد الأضحي المبارك.

وقال هارتمان - في بيان نشرته سفارة ألمانيا بالقاهرة علي موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، اليوم الأحد "يذكرنا عيد الأضحى بفداء الإنسان وبرحمة الله التي أسبغها على عباده، وهذا المعتقد هو قاسم مشترك في جميع الأديان، وهذا القاسم المشترك هو الأساس الذي يمكن أن يربط بين اليشر جميعا.. بهذا المعنى أتمنى لكم ولأسركم عيدا سعيدا مباركا".