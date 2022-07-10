شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة تخصص 9 خطوط ساخنة للمواطنين للاستفسار عن خدماتها خلال أيام العيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خصصت وزارة الصحة والسكان عددا من الخطوط الساخنة لتقديم الدعم والاستفسارات الشاملة للمواطنين حول الخدمات التي تقدمها بالتزامن مع عيد الأضحى المبارك. ”الخليج 365” يستعرض الخطوط الساخنة للخدمات الطبية التي تقدمها وزارة الصحة والسكان للمواطنين. 1- 105 يقدم كافة سبل الدعم الاستفسارات لمصابي فيروس كورونا . 2- 1440 يقدم الدعم والعون لحالات العزل المنزلي لكورونا . 3- 15335 يقدم كل الاستفسارات عن مبادرة رئيس الجمهورية الاعتلال الكلوي و100 مليون صحة . 4- 15300 يقدم خدمة الرد على استفسارات انهاء قوائم انتظار الجراحات العاجلة. 5- 15344 خدمة الكول سنتر الخاصة بمنظومة التأمين الصحي الشامل . 6- 08008880700 خدمة الدعم النفسي من وزارة الصحة. 7- 123 خدمة طلب الإسعاف. 8- 15366 خدمة الاستفسار عن خدمات نقل الدم القومية. 9- 106 للاستفسار عن مبادرة رئيس الجمهورية لعلاج مرضى ضمور العضلات .