شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف: استمرار بيع صكوك الأضاحى طوال أيام التشريق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة الأوقاف، استمرار بيع صكوك الأضاحى للراغبين في المشاركة في شعيرة الأضحية خلال أيام التشريق إلكترونيا أو الدفع مباشر في أحد فروعها، حيث إن آخر وقت لذبح الأضحية، ينتهى بغروب شمس اليوم الثالث من أيام التشريق، وهو رابع أيام العيد، إذ أن أيام النحر أربعة: يوم العيد وأيام التشريق الثلاثة الآتية بعده، أى ينتهى الوقت عصر يوم الثلاثاء الموافق 12 يوليو الجارى.

وبدأت وزارة الأوقاف، من خلال مديريتها بأسوان، عقب صلاة عيد الأضحى المبارك، عملية ذبح الأضاحي الخاصة بمشروع "صكوك الأضاحى"، في مجزر أبي سنبل، مشددة على أن ذبح الأضاحى يتم تحت إشراف كامل من فريق عمل إدارة أوقاف أبو سمبل، ومشاركة الطب البيطري ووزارة التموين.

وكانت وزارة الأوقاف، أكدت أن إجمالي مبيعات الصكوك بلغ 125 مليون جنيه حتى تاريخه، بزيادة 17 مليون جنيه عن العام الماضي، وما زال التحصيل مستمرًا، وأكد الدكتور عبد الله حسن، المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف، أكد أنه نظرًا للنجاح الكبير الذي يحققه مشروع صكوك الأضاحي ومشروع صكوك الإطعام فإننا نهدف إلى الوصول إلى 2 مليون أسرة هذا العام.

ولفت حسن في تصريحات له، إلى أن الوزارة وفرت هذا العام صك أضحية من اللحوم البلدية بقيمة 3800 جنيه، وصك أضحية من اللحوم السودانية بقيمة 2200 جنيه، قائلاً: "أضحيتك في يد أمينة بدون أي مصروفات إدارية أو إعلانية .. كامل الصك من يدك لمستحقيه"، وتوفر وزارة الأوقاف، صك الإطعام طوال العام بقيمة 300 جنيه.