شكرا لقرائتكم خبر عن ضيوف الرحمن يرمون الجمرات الثلاثة بمشعر منى فى أول أيام التشريق.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توجه حجاج بيت الله الحرام، اليوم الأحد، ثانى أيام عيد الأضحى المبارك - أول أيام التشريق - إلى منشأة الجمرات بمشعر منى لرمى الجمرات الثلاث، مبتدئين بالجمرة الصغرى، ثم الوسطى، ثم جمرة العقبة، تأسيًا واتباعاً للرسول الكريم عليه أفضل الصلاة والسلام.



حجاج بيت الله الحرام



رمي الجمرات

وخصصت مسارات متعددة لتوزيع الحشود على الأدوار المتعددة لمنشأة الجمرات لضمان انسيابية حركة الحجيج بفضل الله تعالى ثم بجاهزية مشروع الجمرات بأدواره المتعددة، الذى شُيد بطريقة هندسية تراعى توزيع كثافة الحجيج فى الرمي وتربطه بجسور للمشاة مع قطار المشاعر والمناطق المحيطة بمخيمات الحجاج فى منى، وذلك وفقًا لما نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس".



حجاج بيت الله الحرام

وتم استقبال حجاج بيت الله الحرام، على صعيد منى، أول أيام التشريق، وثانى أيام عيد الأضحى المبارك، مستبشرين شاكرين الله تعالى على ما أنعم به عليهم من أداء مناسك الحج، حيث يرمى ضيوف الرحمن فى هذا اليوم الجمرات الثلاث؛ مبتدئين بالجمرة الصغرى فالوسطى ثم جمرة العقبة، بعد أن رموا يوم أمس جمرة العقبة.



حجاج بيت الله الحرام يرمون الجمرات فى أول أيام التشريق

ويضاف إلى ذلك نظام السير نحو الجمرات الذى اتخذته قوات الأمن من خلال تحديد طرقات للذاهبين لا تتعارض مع العائدين منه عبر مسارات متعددة بحيث لا يكون هناك تداخل بينهم يشرف عليها رجال الأمن بالتنسيق مع مؤسسات الطوافة للتقيد بالجدول الزمنى المحدد لكتل الحجيج.

وقال تقرير الوكالة السعودية، "ينعم ضيوف الرحمن خلال وجودهم فى مشعر منى بأجواء إيمانية وسكينة وأمان تشملهم بالرعاية والخدمة منظومة عمل تشاركية من مختلف الجهات الحكومية والأهلية المعنية بالحج".



مشعر منى

ومن جهته، تابع صاحب الأمير خالد الفيصل، مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة، رئيس لجنة الحج المركزية، وبرفقته الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا، حركة تفويج ضيوف الرحمن على منشأة الجمرات.