شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء الهند يهنئ الرئيس السيسي بعيد الأضحى المبارك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأ رئيس وزراء الهند ناريندرا مودى الرئيس عبد الفتاح السيسى وشعب مصر الصديق بحلول عيد الأضحى المبارك.

وفى رسالة شخصية للرئيس السيسى، أشار رئيس الوزراء مودى إلى أن هذا العيد يحتفل به أكثر من 200 مليون هندى مسلم.

ووصف عيد الأضحى بأنه احتفالية تعمل على نشر رسالة المحبة والتقوى والتضحية والتسامح وهى القيم الإنسانية العامة التى نحتاج إليها بشدة فى عالم اليوم.

وأكد رئيس الوزراء مودى على العلاقات الوثيقة بين الهند ومصر منذ أقدم العصور.

وقال إن هذه العلاقات تقوم على وجهات النظر المتشابهة لكل من الهند ومصر فى الكثير من القضايا العالمية والتعاون الثنائى الوثيق فى المحافل الثنائية والمتعددة الأطراف.

وأعرب رئيس الوزراء مودى عن التزام الهند ببناء شراكة جديدة على هذا الأساس. كما أعرب عن ثقته بأن التعاون الثنائى بين الهند ومصر سوف ينمو بسرعة بما يحقق المصالح المشتركة لشعبى البلدين.

وفى رسالته، أعرب رئيس الوزراء مودى عن أطيب تمنياته للرئيس السيسى بدوام الصحة والعافية وللشعب المصرى الصديق بالازدهار والرخاء.