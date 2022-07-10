شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. التموين: زيادة ضخ السلع بالمجمعات الاستهلاكية 50% خلال أيام العيد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، المزيد من الأخبار والتقارير الهامة، أبرزها إعلان وزارة التموين والتجارة الداخلية استمرار عمل المجمعات الاستهلاكية حتى ثالث أيام العيد.
وزير التموين: استمرار فتح المجمعات الاستهلاكية وزيادة ضخ السلع 50%
تستعد سلطات مطار القاهرة الدولى لبدء الجسر الجوي لرحلات الحج القادمة من الأراضى المقدسة الثلاثاء المقبل، حيث وضعت شركة ميناء القاهرة الجوى برئاسة المحاسب مجدي اسحاق، خطة متكاملة لاستقبال رحلات العودة لحجاج بيت الله الحرام، لتسهيل إنهاء إجراءات الوصول مع ضرورة الإلتزام بنفس المستوى الذى تم خلال سفرهم لأداء فريضة الحج.
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أننا ماضون فى تنفيذ التكليفات الرئاسية بالعمل المتواصل على تخفيف الأعباء عن المواطنين، بحيث تتحمل الدولة أكبر قدر ممكن من الآثار السلبية للتضخم المستورد من الخارج، موضحًا أننا جاهزون لتدبير الاعتمادات المالية اللازمة لتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين؛ بما يتكامل مع جهود الدولة فى تعزيز الحماية الاجتماعية للفئات المستحقة، على نحو يتسق مع الإجراءات الاستباقية لاحتواء تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة التى تجسدت فى ارتفاع غير مسبوق لمعدلات التضخم، وأسعار السلع والخدمات، تزامن مع اضطراب فى سلاسل الإمداد والتموين.
وزير التنمية المحلية: وضع آلية ذكية متكاملة لمراقبة منظومة المخلفات بالقاهرة
غلق باب التقديم لمرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائى بالأزهر اليوم
وزير الإنتاج الحربى يلتقى ممثلى "إم جلوري" الإماراتية لمتابعة التعاون المشترك
اجتمع المهندس محمد أحمد مرسي وزير الدولة للإنتاج الحربى مع الدكتورة ماجدة العزعزي رئيس مجلس إدارة شركة "إم جلوري" القابضة الإماراتية وعدد من المسئولين بالشركة عبر تقنية الفيديوكونفرانس وذلك لبحث مستجدات التعاون المشترك بين الجانبين.
كشفت خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد 2022/2023، والمقدمة من وزيرة التخيط الدكتورة هالة السعيد، استحواذ الاستثمارات العامة على النصيب الأكبر بنسبة 78.6%، موزعة بين الجهات، وحصول القطاع الخاص على النسبة المتبقية 21.4% من جملة الاستثمارات الموجهة.
قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن البلاد تشهد ارتفاعات طفيفة بدرجات الحرارة في أيام العيد خلال فترة النهار، بالإضافة إلى ارتفاع نسب الرطوبة، وسيكون اليوم آخر أيام الارتفاعات الملحوظة.
أعلن الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودي رئيس اللجنة العليا لأعمال الوزارة في الحج والعمرة والزيارة، اليوم الأحد، نجاح المرحلة الأولى من خطة الوزارة المقدمة لضيوف الرحمن خلال موسم حج هذا العام 1443هـ، مشيرا إلى أن الوزارة قدمت في المرحلة الأولى من خطتها منذ بدء موسم الحج حتى العاشر من ذي الحجة أكثر من 12 ألف عمل دعوي ما بين محاضرات وندوات بالمساجد، ووزعت أكثر من 800 ألف كتيب ومطوية على ضيوف الرحمن بلغات عالمية، إلى جانب توزيع 950 ألف عبوة ماء مبردة على ضيوف الرحمن في المنافذ والمواقيت.
توج عبد الرحمن الصيفي، بذهبية السومر للوزن الخفيف في دورة الألعاب العالمية، والمقامة حاليًا في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث افتتح الصيفي مشواره في البطولة بالفوز على بطل منغوليا في دور الـ16 ثم اقصاء ثلاث أوكرانين ليحصد الميدالية الذهبية الثالثة لمصر.
وصل النجم المصرى محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، إلى العاصمة التايلاندية بانكوك ضمن استعدادات ليفربول الإنجليزي للموسم الجديد 2023، تحت قيادة الألماني يورجن كلوب المدير الفني للفريق.