أخبار مصر.. التموين: زيادة ضخ السلع بالمجمعات الاستهلاكية 50% خلال أيام العيد

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القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، المزيد من الأخبار والتقارير الهامة، أبرزها إعلان وزارة التموين والتجارة الداخلية استمرار عمل المجمعات الاستهلاكية حتى ثالث أيام العيد.

وزير التموين: استمرار فتح المجمعات الاستهلاكية وزيادة ضخ السلع 50%

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية استمرار عمل المجمعات الاستهلاكية حتى ثالث أيام العيد، وتشمل شركة الأهرام والنيل والإسكندرية، بالإضافة إلى شركتى الجملة العامة والمصرية، ويتم توفير كل أصناف السلع بالإضافة إلى اللحوم السودانى الطازجة بسعر 115 جنيها للكيلو واللحوم البرازيلى المجمدة بسعر 85 جنيها للكيلو، والخراف الحية بسعر الكيلو قائم 90 جنيها، والضأن المبرد 135 جنيها. تستعد سلطات مطار القاهرة الدولى لبدء الجسر الجوي لرحلات الحج القادمة من الأراضى المقدسة الثلاثاء المقبل، حيث وضعت شركة ميناء القاهرة الجوى برئاسة المحاسب مجدي اسحاق، خطة متكاملة لاستقبال رحلات العودة لحجاج بيت الله الحرام، لتسهيل إنهاء إجراءات الوصول مع ضرورة الإلتزام بنفس المستوى الذى تم خلال سفرهم لأداء فريضة الحج. مطار القاهرة يستعد لبدء الجسر الجوى لعودة الحجاج من الأراضى المقدسة الثلاثاء

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الأحد ثانى أيام عيد الأضحى المبارك، طقس شديد الحرارة رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار على السواحل الشمالية ، معتدل الحرارة ليلا على كافة الأنحاء ، كما تنشط الرياح على بعض المناطق مما يقلل الاحساس بارتفاع درجات الحرارة ونسبة الرطوبة المالية: 356 مليار جنيه للدعم والحماية الاجتماعية منها 90 مليارا للسلع التموينية أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أننا ماضون فى تنفيذ التكليفات الرئاسية بالعمل المتواصل على تخفيف الأعباء عن المواطنين، بحيث تتحمل الدولة أكبر قدر ممكن من الآثار السلبية للتضخم المستورد من الخارج، موضحًا أننا جاهزون لتدبير الاعتمادات المالية اللازمة لتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين؛ بما يتكامل مع جهود الدولة فى تعزيز الحماية الاجتماعية للفئات المستحقة، على نحو يتسق مع الإجراءات الاستباقية لاحتواء تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة التى تجسدت فى ارتفاع غير مسبوق لمعدلات التضخم، وأسعار السلع والخدمات، تزامن مع اضطراب فى سلاسل الإمداد والتموين.

ثانى أيام العيد.. طقس شديد الحرارة والعظمى بالقاهرة 38 درجة وأسوان 42

شهد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة واللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، مراسم توقيع عقد تقديم خدمات الرصد والمتابعة والرقابة لعمليات تقديم خدمات الجمع والنقل والنظافة العامة ومرافق المعالجة والتخلص من المخلفات البلدية الصلبة بجميع أحياء محافظة القاهرة بمناطقها الأربعة، وذلك بين وزارة التنمية المحلية وإحدى الشركات المتخصصة.

وزير التنمية المحلية: وضع آلية ذكية متكاملة لمراقبة منظومة المخلفات بالقاهرة

يغلق اليوم الأحد 10 يوليو قطاع المعاهد الأزهرية باب التقديم والقبول بمرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي بالمعاهد الأزهرية (العادية – النموذجية) والمعاهد الخاصة على مستوى الجمهورية للعام الدراسي 1444هـ / 2022 – 2023م، والذى فتح لمدة شهر ، حيث سبق وأعلن شروط الالتحاق وذلك على النحو الآتى:

غلق باب التقديم لمرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائى بالأزهر اليوم

اجتمع المهندس محمد أحمد مرسي وزير الدولة للإنتاج الحربى مع الدكتورة ماجدة العزعزي رئيس مجلس إدارة شركة "إم جلوري" القابضة الإماراتية وعدد من المسئولين بالشركة عبر تقنية الفيديوكونفرانس وذلك لبحث مستجدات التعاون المشترك بين الجانبين. يؤدى طلاب الثانوية العامة امتحان مادتى الفيزياء والتاريخ عقب العودة من إجازة عيد الأضحى، حيث تعقد الاختبارات يوم الخميس 14 يوليو في الفيزياء والتاريخ، وتحسب درجات المادتين بواقع 60 درجة في كل مادة. شددت وزارة التنمية المحلية، على العاملين في المحليات بالمحافظات بضرورة تكثيف حملات نظافة الشوارع والميادين العامة والحدائق والمتنزهات طوال أيام العيد ورفع أى مخلفات على مدار الساعة، وإلغاء الإجازات لقيادات المحليات خلال أيام العيد. كشفت خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد 2022/2023، والمقدمة من وزيرة التخيط الدكتورة هالة السعيد، استحواذ الاستثمارات العامة على النصيب الأكبر بنسبة 78.6%، موزعة بين الجهات، وحصول القطاع الخاص على النسبة المتبقية 21.4% من جملة الاستثمارات الموجهة. الحكومة تكشف تنامى استثمارات الهيئات الاقتصادية نتيجة المشروعات القومية التنمية المحلية توجه العاملين فى المحليات باستمرار حملات النظافة طوال العيد طلاب الثانوية العامة يؤدون امتحانى التاريخ والفيزياء بعد إجازة عيد الأضحى

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن البلاد تشهد ارتفاعات طفيفة بدرجات الحرارة في أيام العيد خلال فترة النهار، بالإضافة إلى ارتفاع نسب الرطوبة، وسيكون اليوم آخر أيام الارتفاعات الملحوظة. أعلن الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودي رئيس اللجنة العليا لأعمال الوزارة في الحج والعمرة والزيارة، اليوم الأحد، نجاح المرحلة الأولى من خطة الوزارة المقدمة لضيوف الرحمن خلال موسم حج هذا العام 1443هـ، مشيرا إلى أن الوزارة قدمت في المرحلة الأولى من خطتها منذ بدء موسم الحج حتى العاشر من ذي الحجة أكثر من 12 ألف عمل دعوي ما بين محاضرات وندوات بالمساجد، ووزعت أكثر من 800 ألف كتيب ومطوية على ضيوف الرحمن بلغات عالمية، إلى جانب توزيع 950 ألف عبوة ماء مبردة على ضيوف الرحمن في المنافذ والمواقيت. توج عبد الرحمن الصيفي، بذهبية السومر للوزن الخفيف في دورة الألعاب العالمية، والمقامة حاليًا في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث افتتح الصيفي مشواره في البطولة بالفوز على بطل منغوليا في دور الـ16 ثم اقصاء ثلاث أوكرانين ليحصد الميدالية الذهبية الثالثة لمصر. عبد الرحمن الصيفي يحصد ذهبية السومو فى دورة الألعاب العالمية السعودية تعلن نجاح المرحلة الأولى من خطتها في الحج هذا العام

وصل النجم المصرى محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، إلى العاصمة التايلاندية بانكوك ضمن استعدادات ليفربول الإنجليزي للموسم الجديد 2023، تحت قيادة الألماني يورجن كلوب المدير الفني للفريق.