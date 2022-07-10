شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التموين: استمرار فتح المجمعات الاستهلاكية وزيادة ضخ السلع 50% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية استمرار عمل المجمعات الاستهلاكية حتى ثالث أيام العيد، وتشمل شركة الأهرام والنيل والإسكندرية، بالإضافة إلى شركتى الجملة العامة والمصرية، ويتم توفير كل أصناف السلع بالإضافة إلى اللحوم السودانى الطازجة بسعر 115 جنيها للكيلو واللحوم البرازيلى المجمدة بسعر 85 جنيها للكيلو، والخراف الحية بسعر الكيلو قائم 90 جنيها، والضأن المبرد 135 جنيها.

وأكدت الوزارة، أن كل شركة بها غرفة عمليات مركزية لمتابعة توافر السلع بالمجمعات والتدخل فى أى لحظة حال زيادة الإقبال على سلعة معينة لضخها بكثافة، بإلإضافة إلى غرف العمليات المركزية بوزارة التموين والمديريات التموينية.

وقال أحمد كمال المتحدث الرسمى للوزارة معاون وزير التموين، إنه يتم توفير السلع وزيادة معدلات الضخ 50% عن الأيام العادية، وأن الشركة القابضة للصناعات الغذائية لديها 1300 مجمع استهلاكي متوفر بها كل احتياجات المواطنين من كافة الأصناف، كما يتم استمرار صرف السلع التموينية ضمن مقرارات شهر يوليو الجاري.