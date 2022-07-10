شكرا لقرائتكم خبر عن نعام وبدالات نهرية.. الحديقة الدولية متعة للكبار والأطفال فى العيد "فيديو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجواء احتفالية ممتعة تشهدها الحديقة الدولية بمدينة نصر، بمحافظة القاهرة، والتى فتحت أبوابها منذ الصباح، لاستقبال المحتفلين بعيد الأضحى المبارك، حيث بدأت الحديقة فى استقبال الزوار من التاسعة صباحا وسط أجواء احتفالية احتفالا بعيد الأضحى المبارك .

”الخليج 365” أجرى جولة داخل الحديقة الدولية فى ثانى أيام عيد الأضحى المبارك، والتى تتميز بالمساحات الخضراء الشاسعة، والألعاب الترفيهية للأطفال والبدالات المائية، فضلا عن حديقة عالم الحيوان الموجودة داخل الحديقة الدولية والتى تضم مجموعة متنوعة من الزواحف والحيوانات الأليفة.

وتعتبر الحديقة الدولية من أفضل الحدائق المتواجدة في مدينة نصر، حيث تتميز بالممرات الرائعة المتواجدة بها بالإضافة إلى الهدوء والسكينة.

كما تعتبر الحديقة الدولية جامعة أجزاء كثيرة من الدول العربية سواء كان هذا الأمر في الأشجار أو الحيوانات المتواجدين بها فهذه الحديقة تتمتع بالاختلاف.