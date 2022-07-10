خلوا بالكم.. طقس اليوم شديد الحرارة والعظمى بالقاهرة 38 درجة (إنفوجراف)

القاهرة - سامية سيد - تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الأحد، ثانى أيام عيد الأضحى المبارك، طقس شديد الحرارة رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار على السواحل الشمالية ، معتدل الحرارة ليلا على كافة الأنحاء، كما تنشط الرياح على بعض المناطق مما يقلل الإحساس بارتفاع درجات الحرارة ونسبة الرطوبة.