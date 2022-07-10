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خلوا بالكم.. طقس اليوم شديد الحرارة والعظمى بالقاهرة 38 درجة (إنفوجراف)

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القاهرة - سامية سيد - تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الأحد، ثانى أيام عيد الأضحى المبارك، طقس شديد الحرارة رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار على السواحل الشمالية ، معتدل الحرارة ليلا على كافة الأنحاء، كما تنشط الرياح على بعض المناطق مما يقلل الإحساس بارتفاع درجات الحرارة ونسبة الرطوبة.

 

 

 

 

- تشهد البلاد ارتفاعا بدرجات الحرارة وتصل لـ38 درجة بالقاهرة مع ارتفاع نسب الرطوبة على الوجه البحرى وجنوب البلاد.

- تتوقع الأرصاد اعتدال درجات الحرارة ليلا على كافة الأنحاء.

 

وتنصح الهيئة المواطنين:

- عدم التواجد تحت أشعة الشمس المباشرة فى الفترة من الظهـر وحتى الخامسة مساء.

- ارتداء غطـاء واقٍ للرأس أو استخدام المظـلة حال التعرض لأشعة الشمس.

- تجنب السفر وقت الظهيرة.

- عدم التواجد بأماكن مغلقة سيئة التهوية.

- الإكثار من تناول المياه والسوائل على مدار اليوم.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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