خالد عبد الغفار يتفقد مستشفى رأس الحكمة بمطروح ويطمئن على توافر الفرق الطبية

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القاهرة - سامية سيد - تفقد الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، مستشفى رأس الحكمة بمحافظة مطروح، وذلك لمتابعة تنفيذ خطة التأمين الطبي لاحتفالات عيد الأضحى المبارك.

تأتي زيارة الوزير بهدف التأكد من انتظام سير العمل وتذليل أي عقبات تواجه المنظومة الصحية، بالتزامن مع زيادة أعداد المترديين على المناطق الساحلية والمقاصد السياحية، خلال فصل الصيف.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الوزير تفقد أقسام الطوارئ والاستقبال والمعامل وغرف العمليات الجراحية والولادة والعناية المركزة، ووجه برفع الطاقة الاستيعابية لقسم العناية المركزة إلى 6 أسرة بدلا من 3 فقط.

وأضاف «عبدالغفار»، أن الوزير تفقد مقر كلية التمريض الخاص بالمستشفى، والتابع لجامعة مطروح، كما تابع جهاز الأشعة المقطعية، ووجه بسرعة استحداثه ورفع كفاءته لضمان تقديم أفضل خدمة طبية للمواطنين.

وتابع أن الوزير حرص على تفقد أجهزة التعقيم، واطمئن على كفاءتها، ووجه بتنفيذ الصيانة الدورية للمصاعد والأجهزة الطبية لكافة الأقسام المختلفة للمستشفى، وفقا لجداول الصيانة المحددة، كما وجه بتوحيد الزي الرسمي للأطقم من عاملي النظافة بالمستشفى.

وأوضح «عبدالغفار»، أن الوزير تأكد من توافر مخزون استراتيجي من الأدوية والمستلزمات الطبية، وتوافر أرصدة الدم بكافة الفصائل والبلازما، بالإضافة إلى مخزون الأمصال والطعوم الخاصة بفيروس كورونا والأمراض الأخرى، كما تأكد من توافر القوى البشرية من أطقم الأطباء والتمريض على مدار الـ 24 ساعة، وفقًا لجداول طوارئ العيد، للتعامل مع أي مستجدات خلال عطلات عيد الأضحى المبارك، وطوال فصل الصيف.

وأشار إلى أن المستشفى يعمل بطاقة 25 سريرا، تشمل 15 سرير داخلي، و3 أسرة عناية مركزة، وغرفة عمليات وكشك للولادة، موضحا أن المستشفى أجرى 68 عملية جراحية تنوعت ما بين (كبرى، متوسطة، صغرى) وذلك خلال الفترة من شهر يناير وحتى يونيو 2022.

يُذكر أن الدكتور خالد عبدالغفار، قام جولة تفقدية، بمحافظة مطروح، رافقه خلالها الدكتور أحمد البلتاجي وكيل وزارة الصحة بمحافظة مطروح، حيث بدأ زيارته التفقدية بمستشفى الضبعة، ورأس الحكمة، ومستشفى العلمين النموذجي.