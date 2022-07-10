شكرا لقرائتكم خبر عن الجيزة توزع 30 ألف كيس قمامة على رواد الحدائق خلال العيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، هيئة النظافة والأحياء والمراكز باستكمال جهود رفع المخلفات والتأكد من تفريغ صناديق القمامة أولا بأول والاهتمام بالمناطق ذات الكثافات السكانية العالية وتنظيم حملات كنس للشوارع الرئيسية والفرعية والحفاظ على المظهر الحضارى لها مع الدفع بصناديق قمامة إضافية وعدم السماح بوجود مخلفات تابعة لمحال الجزارة أو أماكن بيع اللحوم والمحال والمطاعم حفاظا علي البيئة والتخلص الآمن من مخلفات الذبح وعدم السماح بإلقاء المخلفات بنهر الطريق.

تصريحات المحافظ جاءت خلال جولته الميدانية لمتابعة حالة النظافة بالشوارع وجهود رفع المخلفات والتي أكد خلالها محافظ الجيزة، أنه قد تم إلغاء الإجازات لعمال النظافة والسائقين والفنيين بالجراجات والورش ومحطات المناولة بالوراق والمريوطية وكرداسة ومجمع القمامة بشبرامنت وقطاعات النظافة والحدائق خلال أيام عيد الأضحي المبارك، لتنظيم الورديات علي مدار اليوم وضمان عدم تأثر حالة النظافة بالشوارع .

لافتا أنه قد تم توزيع 30 ألف كيس قمامة مجاناً على رواد الحدائق العامة والمتنزهات في أول أيام عيد الأضحي المبارك من إجمالي 150 ألف كيس تم تجهيزها لتوزيعها خلال أيام العيد، الأمر الذى سيساهم بشكل كبير فى تسهيل أعمال جمع القمامة ونقلها بالسيارات من أمام الحدائق إلى المقلب العمومى بشبرامنت.

وأشار اللواء أحمد راشد، إلى أن المجازر الحكومية بالمحافظة استقبلت 1051 أضحية للمواطنين خلال أول يوم لعيد الأضحي المبارك للذبح، حيث تمت إتاحة المجازر بالمجان للمواطنين للتسهيل عليهم وتجنب الذبح بالشوارع والطرق حفاظا على البيئة والمظهر العام، لافتا إلى أن المجازر ستظل تستقبل المواطنين للذبح داخلها بالمجان طوال أيام العيد .

وأوضح محافظ الجيزة، أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة مستمرة فى شن حملات لتطبيق قرار حظر نقل وحفظ جلود الهدى والأضاحي دون الحصول على تصريح من الجهات المختصة بالطب البيطري، وكذا فرض غرامة على المخالف مع التحفظ على وسيلة النقل بأقرب قسم شرطة لحين سداد الغرامة مع مصادرة الجلود ومخلفات الذبح بمعرفة اللجان الفرعية.

وشدد محافظ الجيزة على رؤساء الأحياء والمراكز بضرورة استمرار حملات التفتيش المكثفة بالتعاون مع مديريتي الشؤون الصحية والتموين على اللحوم بمحلات الجزارة وأماكن عرض اللحوم المجمدة والثلاجات حفاظًا على الصحة العامة، مشيراً إلى أنه تم تحرير 14 محضرا تموينيا لمخابز مغلقة في أول أيام العيد دون الحصول علي إذن من الجهات المختصة.

وأكد محافظ الجيزة على استمرار عمل غرفة عمليات المحافظة الرئيسية ومتابعة غرف العمليات علي مستوي الأحياء والمديريات والمرافق العام والخدمات في تلقي شكاوي وبلاغات المواطنين أثناء إجازة عيد الأضحي المبارك .