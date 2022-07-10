وزير التنمية المحلية: وضع آلية ذكية متكاملة لمراقبة منظومة المخلفات بالقاهرة

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القاهرة - سامية سيد - شهد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة واللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، مراسم توقيع عقد تقديم خدمات الرصد والمتابعة والرقابة لعمليات تقديم خدمات الجمع والنقل والنظافة العامة ومرافق المعالجة والتخلص من المخلفات البلدية الصلبة بجميع أحياء محافظة القاهرة بمناطقها الأربعة، وذلك بين وزارة التنمية المحلية وإحدى الشركات المتخصصة.

وأكد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، فى بيان اليوم، أن هذا التعاقد سيتيح وضع منظومة ذكية متكاملة لرصد ورقابة ومتابعة وتقييم أداء عمل النظافة لتقديم خدمات الجمع والنقل والنظافة العامة فى أحياء المنطقتين الشرقية والغربية البالغة حوالى 18 حياً، بالإضافة إلى جهود هيئة النظافة والتجميل بالقاهرة التى تعمل فى أحياء المنطقتين الشمالية والجنوبية بما يخلق روح من التنافس بين الجميع ويحقق ما تسعى إليه الدولة بإعادة الشكل الحضارى والجمالى للعاصمة وإحداث تغير حقيقى لمستوى النظافة بما يحقق رضا المواطنين.

وشدد شعراوى، على سعى الوزارة لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية فى بناء منظومة جديدة للإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية الصلبة وتفعيلاً للبرنامج الثالث من المنظومة القائمة على التطوير المؤسسى وحوكمة المنظومة واستدامتها على مستوى عقود عمليات الجمع والنظافة أو عقود عمليات التدوير وإدارة خلايا الدفن الصحى الآمن وتنفيذ منظومة فعالة ومستدامة لإدارة المخلفات الصلبة بالتنسيق مع كافة الشركاء.

وأضاف شعراوى، أن الفترة الماضية شهدت عقد العديد من الاجتماعات مع ممثلى الشركة من خلال فريق عمل متخصص بوزارة التنمية المحلية ووزارة البيئة والمحافظة لمراجعة كافة العناصر والبنود الفنية والمالية ومحاور العمل وآليات الرقابة وطرق تلقى شكاوى المواطنين بما يسهم فى تحقيق أقصى استفادة للدولة من العقود التى تم توقيعها مع الشركتين، خاصة بعد التيسيرات والدعم التى قدمته الحكومة لهما لضمان نجاح المنظومة الجديدة بالقاهرة .

وأشار شعراوى، إلى حرص الوزارة على التعاقد مع شركة من القطاع الخاص للقيام بعمليات المتابعة والرقابة كطرف ثالث مستقل عبر وضع نظام إلكترونى بما يضمن الشفافية فى تقديم الخدمات وتطبيق مؤشرات قياس الأداء التى تضعها الدولة لمراقبة جودة أداء القطاع الخاص فى المهام الموكلة إليه، والمحاسبة على أى تقصير وفقاً للالتزمات المتعاقد عليها .

ومن جانبها، أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أن قيام الشركة برصد ومراقبة مقدى خدمات الجمع والنقل ونظافة الشوارع بمحافظة القاهرة، يأتى كنموذج لإشراك القطاع الخاص فى إدارة منظومة المخلفات، التى يتم بناؤها على مدار السنوات الماضية، وتتولى وزارة البيئة فيها الدور التنظيمى والتخطيطى والرقابي، بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية الأخرى، للعمل على أكثر من محور كتنفيذ البنية التحتية للمنظومة ووضع عقود التشغيل، وتهيئة المناخ العام من خلال بناء الهيكل التنظيمى وتنفيذ حوار مجتمعى يضمن إشراك جميع الفئات المعنية.

وأشارت الوزيرة، إلى أن صدور أول قانون لإدارة وتنظيم المخلفات فى مصر رقم 202 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية يقوم على فكر الاقتصاد الدوار، والذى عملت على إعداده وزارة البيئة مع مختلف الجهات المعنية والشركاء، يتيح الفرصة للقطاع الخاص للاستثمار فى مجال ادارة المخلفات والمشاركة المجتمعية فى حل هذه المشكلة، وتعزيز فكرة المسئولية الممتدة للمنتج، ويقوم جهاز تنظيم إدارة المخلفات التابع لوزارة البيئة تبعا للقانون بمتابعة تنفيذ الأدوار والمسئوليات لمختلف الأطراف، وإعداد الضوابط والمعايير والنماذج الإرشادية لكافة مراحل التعاقد، وتقديم خدمات الاستشارات الفنية والتوصيات للمحافظة، واقتراح الآليات الاقتصادية اللازمة لتحقيق أهداف الإدارة المتكاملة للمخلفات، وإبداء الرأى الفنى فى التكنولوجيات الخاصة بعمليات معالجة وتدوير المخلفات.

ولفتت وزيرة البيئة، إلى أهمية تعزيز دور القطاع الخاص فى المشاركة فى التصدى لمشكلة المخلفات، فى علاقة من المنفعة المتبادلة التى تساهم فى استدامة منظومة إدارة المخلفات وتحقيق الربحية الاقتصادية من خلال تعظيم الاستثمار فى مجال ادارة المخلفات، والحد من الانبعاثات الصادرة عن تراكم المخلفات والتى تساهم فى حدة آثار تغير المناخ، حيث تسعى مصر من خلال رئاستها لمؤتمر المناخ القادم COP27 لطرح العلاقة بين المخلفات آثار تغير المناخ كمجال جديد للنقاش فى مؤتمرات المناخ، وإطلاق مبادرة عالمية للمخلفات ضمن فعاليات المؤتمر.

ومن جانبه، أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، أن تنفيذ بنود هذا العقد سيتيح متابعة مستمرة لعملية تقديم خدمات جمع ونقل القمامة ونظافة الشوارع والمرافق العامة وعمليات التدوير والمعالجة والدفن الصحى الآمن للمخلفات فى جميع أحياء القاهرة والتى تقوم بها الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة بالمنطقتين الشمالية والجنوبية وشركتى النظافة، لضمان استدامة الخدمة على مدار اليوم وعدم وجود تراكمات فى الشوارع لإعادة المظهر الجمالى لشوارع القاهرة من جديد لتتماشى مع المشروعات القومية الكبرى التى تشهدها العاصمة فى عهد السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى .

وأوضح محافظ القاهرة، أن منظومة النظافة الجديدة تحظى باهتمام القيادة السياسية ومتابعة رئيس مجلس الوزراء وهناك متابعة مستمرة لمستوى عمل شركات النظافة فى الأحياء المختلفة، مشيرًا إلى أن الدولة قامت بتقديم كل الدعم اللازم لضمان نجاح المنظومة الجديدة للمخلفات بالعاصمة وأن معيار نجاح المنظومة الجديدة للنظافة قائم على إحداث تغيير فعلى يشعر بوجوده المواطن على أرض الواقع .