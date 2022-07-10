شكرا لقرائتكم خبر عن ممثل يونيسف: مصر من الدول المتقدمة فى تمكين الفتيات والنساء (فيديو) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد جيريمي هوبكنز ممثل منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف"، أن مصر متقدمة إلى حد كبير في طريقة إدارة البرامج وطريقة التفكير في تمكين الفتيات والنساء، لافتا إلى أن السنوات العشرون الماضية شهدت تقدمًا هائلًا، لكن ما زال هناك الكثير مما ينبغي عمله فهناك عشرون مليون فتاة في هذا مصر" جاء ذلك خلال تصريحات خاصة في حوار لجريدة الخليج 365..

وأوضح ممثل يونيسف "أنه في مصر لطالما كان تمكين الفتيات جزءًا أساسيًا في عملنا في يونيسف، وينبغي القول ما حققناه خلال الفترة الماضية هو العمل عن قرب مع المجلس القومي للطفولة والأمومة والمجلس القومي للمرأة وشركاء آخرين على مبادرة وطنية تدعى "دوّي ".

ولفت ممثل "يونيسف"، إلى أن برنامج " دوي" استطاع حتى الآن الوصول إلى عدة آلاف من الفتيات وأخوتهن وآبائهن وأفراد المجتمع ككل، كما استطاع إمداد الفتيات بمجموعة محددة من المهارات كالمهارات الرقمية.

وأكد ممثل يونيسف، أن برنامج " دوّي" لتمكين الفتيات يوفر مساحة تجمع الفتيات كي يتحدثن عن التحديات التي يواجهنها، يتضمن هذا تيسير حلقات نقاشية تدعى دوائر دوّي كما يتضمن نقاشات مشابهة بين الفتيات وأخوتهن وأهاليهن والمجتمعات التي تنتمين إليها، لتكوين فهم مشترك عن أفضل ما يمكن لأفراد المجتمع عمله من أجل دعم بناتهم وأخواتهم وقريناتهم.

وأضاف ممثل يونيسف، كذلك نسعى بقوة إلى إمداد الفتيات بالمهارات التي تساعدهن على المنافسة المتكافئة عندما ينخرطن في المجتمع.

وأشار ممثل "يونيسف" إلى توفير مبادرة " حياة كريمة" طريقة ممتازة للتوسع في تنفيذ هذا البرنامج وغيره من البرامج التي تعمل عليها يونيسف على الأرض، مضيفا "اتفقنا على التوسع في تنفيذ مبادرة دوّي داخل قرى حياة كريمة، ونأمل من ذلك الوصول إلى كل الفتيات في هذه القرى التي لا تحتاج دعمًا خاصًا للبنية التحتية فحسب، ولكن أيضًا دعمًا للمهارات التي تضمن للفتيات مشاركة أفضل في مستقبل مصر"