شكرا لقرائتكم خبر عن 10 أعمال إذا فعلتها تعدل فى ثوابها الحج والعمرة.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر
1 - جبر الخواطر وقضاء حوائج الناس حج واعتمار بلا ترحال.. قال الحسن: مشيك في حاجة أخيك المسلم خير لك من حجة بعد حجة.
2 - بر الوالدين أعظم حجة فهما جنة الدنيا والآخرة.. عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم وصى رجلاً ببر أمه وقال له "أنت حاج ومعتمر ومجاهد" ويعني: إذا برها.
3- أداء واجبات الوظيفة والوطن والدين والناس أفضل حجة.
4- التوقف عن إيذاء الناس أفضل حجة، قال الفضيل بن عياض: ما حج ولا رباط ولا جهاد أشد من حبس اللسان.
5- صلاة العشاء فى جماعة حجة والفجر عمرة.. قال عقبة بن عبد الغافر: صلاة العشاء فى جماعة تعدل حجة وصلاة الغد في جماعة تعدل عمرة.
6 - صلاة الفجر في جماعة ثم ذكر الله تعالى إلى طلوع الشمس ثم صلاة ركعتين..عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من صلى الصبح في جماعة ثم جلس في مصلاه يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كان له مثل أجر حجة وعمرة تامة".
7 - حتى صلاة الجمعة حجة تطوع وأجرها كصلاة زيادة.. اعتبر الإسلام أن شهودك لصلاة الجمعة يعدل حجة تطوع قال سعيد بن المسيب هو أحب إلى من حجة نافلة.
8 - الخروج إلى المسجد ﻷداء صلاة مفروضة حج..عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من تطهر في بيته ثم خرج إلى المسجد لأداء صلاة مكتوبة فأجره مثل أجر الحاج المحرم ومن خرج لصلاة الضحى كان له مثل أجر المعتمر".
9 - التسبيح وذكر الله بعد الصلوات حج واعتمار.. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء الفقراء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: ذهب الدثور من الأموال بالدرجات العلى والنعيم المقيم يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ولهم فضل أموال يحجون بها ويعتمرون ويجاهدون ويتصدقون؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ألا أحدثكم بمال لو أخذتم به لحقتم من سبقكم، ولم يدرككم أحد بعدكم، وكنتم خير من أنتم بين ظهرانيه إلا من عمل مثله: تسبحون وتحمدون وتكبرون خلف كل صلاة ثلاثا وثلاثين".
10- العمرة في رمضان حجة فى الأجر..فات بعض النساء الحج مع النبي صلى الله عليه وسلم فلما قدم سألته عما يجزئ من تلك الحجة قال: "اعتمرى في رمضان فإن عمرة فى رمضان تعدل حجة أو حجة معى".