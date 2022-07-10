شكرا لقرائتكم خبر عن فتح منافذ المجمعات الاستهلاكية لليوم الثانى واستمرار طرح اللحوم للمواطنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستمر منافذ المجمعات الاستهلاكية اليوم الأحد ثانى أيام عيد الأضحى المبارك في فتح المنافذ وحتى اليوم الثالث لاستمرار طرح اللحوم الطازجة والمجمدة للمواطنين بأسعار مخفضة وأقل من مثيلاتها في الأسواق الأخرى.

وكان الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، أكد أن الوزارة لعيد الأضحى المبارك 2022 وتوفير منتجات اللحوم والدواجن بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة، وسيكون فيه 39 شادرا لطرح الخراف الحية على مستوى الجمهورية بمنافذ الشركة القابضة.

كما يتم طرح لحوم طازجة بمعدل و6320 رأس عجول حية منها 5420 عجلا بمجزر توشكى، والباقى بمجزر سفاجا، ويتم طرحها فى منافذ الشركة القابضة للصناعات الغذائية، وكل شهر سيكون فيه توريد 40 ألف طن، وتوفير أيضا 4112 طن لحوم مجمدة، كذلك التعاقد مع إحدى الشركات فى 1000 طن لحوم برازيلى مجمدة، وسيتم توريد 800 طن لوزارة الأوقاف، وتم توقيع بروتوكول مع الأوقاف بتوريد 500 طن، وتزيد على 1800 طن وتوزع على الأسر الأولى بالرعاية.