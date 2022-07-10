لو هتسافر بالقطار خلى بالك.. مخالفات لو عملتها هتتغرم من 15 لـ 100 جنيه

القاهرة - سامية سيد - يعرض الخليج 365، الغرامات التى تفرضها هيئة السكة الحديد، على الركاب الذين يستقلون القطارات بدون شراء تذاكر، وتختلف الغرامة من قطار لآخر وفق درجته، نتعرف عليها فى النقاط التالية.

محمد يوسف

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