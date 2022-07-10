شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد القطارات الإضافية على خطوط السكة الحديد خلال عيد الأضحى والان مع تفاصيل الخبر
وننشر خطوط ومواعيد القطارات الإضافية الجارى تشغيلها بمناسبة عيد الأضحى المبارك.
أولا:
تشغيل قطارات ثالثة مكيفة إضافية في الفترة من 3/7 حتي 20/7:
• قطار 1940ثالثة مكيفة القاهرة / اسوان يعمل في الفترة من 3/7 حتي 18/7 حيث يقوم الساعة 22.50من محطة القاهرة يصل اسوان الساعة 11.55.
• قطار 1941 ثالثة مكيفة اسوان / القاهرة يعمل في الفترة من 4/7 حتي 19/7 حيث يقوم الساعة 20.00من محطة اسوان يصل محطة القاهرة الساعة 08.05.
• قطار 1938 ثالثة مكيفة القاهرة / اسوان يعمل في الفترة من ليلة 3/4 - 7 حتي ليلة 18/19-7 حيث يقوم الساعة 00.45من محطة القاهرة يصل اسوان الساعة 13.35.
• قطار 1939 ثالثة مكيفة اسوان / القاهرة يعمل في الفترة من 4/5 -7 حتي ليلة 19/20-7 حيث يقوم الساعة 00.50من محطة اسوان يصل محطة القاهرة الساعة 15.00.
• قطار 1936 ثالثة مكيفة القاهرة / اسوان يعمل يوم 7/7 فقط حيث يقوم الساعة 20.15 من محطة القاهرة يصل اسوان الساعة 8.55.
• قطار 1937 ثالثة مكيفة اسوان / القاهرة يعمل يوم 15/7 فقط حيث يقوم الساعة 21.30 من محطة اسوان يصل القاهرة الساعة 10.30.
• قطار 1934 ثالثة مكيفة الإسكندرية / اسوان يعمل يوم 6/7 فقط حيث يقوم الساعة 17.10 من محطة الإسكندرية يصل اسوان الساعة 8.55.
• قطار 1935 ثالثة مكيفة اسوان / الإسكندرية يعمل يوم 14/7 فقط حيث يقوم الساعة 21.30 من محطة اسوان يصل الإسكندرية الساعة 13.2.
ثانيا:
تشغيل قطارات ثالثة تهوية ديناميكية إضافية في الفترة من 3/7 حتي 19/7:
• قطار 2202 القاهرة / اسوان يعمل في الفترة من 3/7 حتي 18/7 حيث يقوم الساعة 17.00من محطة القاهرة يصل اسوان الساعة 05.15.
• قطار 2203 اسوان / القاهرة يعمل في الفترة من 4/7 حتي 19/7 حيث يقوم الساعة 19.35من محطة اسوان يصل محطة القاهرة الساعة 07.55.
• قطار 2204 القاهرة / اسوان يعمل في الفترة من 3/7 حتي 18/7 حيث يقوم الساعة 10.20من محطة القاهرة يصل اسوان الساعة 23.05 .
• قطار 2205 اسوان / القاهرة يعمل في الفترة من 4/7 حتي 19/7 حيث يقوم الساعة 10.00من محطة اسوان يصل محطة القاهرة الساعة 22.40.
ثالثا :
تشغيل قطارات مخاصيص للإتحاد النوعي واهالي النوبة ونادي الجعافرة وابو الريش كالتالي :
• قطار 2022 ثالثة تهوية ديناميكية للإتحاد النوعي القاهرة / اسوان يوم 7/7 فقط حيث يقوم الساعة 18.10من محطة القاهرة يصل اسوان الساعة 07.20 .
• قطار 2023 ثالثة تهوية ديناميكية للإتحاد النوعي اسوان / القاهرة يعمل يوم 16/7 حيث يقوم الساعة 18.20من محطة اسوان يصل محطة القاهرة الساعة 06.50.
• قطار 2026 تحيا مصر لنادي الجعافرة الإسكندرية / اسوان يعمل يوم 7/7 فقط حيث يقوم الساعة 16.30 من محطة الإسكندرية يصل اسوان الساعة 10.05.
• قطار 2027 تحيا مصر لنادي الجعافرة اسوان / الإسكندرية يعمل يوم 15/7 فقط حيث يقوم الساعة 17.40 من محطة اسوان يصل الإسكندرية الساعة 10.50.
• قطار 2028 تحيا مصر لنادي ابو الريش الإسكندرية / اسوان يعمل يوم 7/7 فقط حيث يقوم الساعة 12.20 من محطة الإسكندرية يصل اسوان الساعة 04.45.
• قطار 2029 تحيا مصر لنادى أبو الريش اسوان / الإسكندرية يعمل يوم 15/7 فقط حيث يقوم الساعة 14.40 من محطة اسوان يصل الإسكندرية الساعة 07.10.
• قطار 2030 تحيا مصر لنادي النوبه القاهرة / اسوان يعمل يوم 7/7 فقط حيث يقوم الساعة 18.35 من محطة القاهرة يصل اسوان الساعة 07.40.
• قطار 2037 تحيا مصر لنادي النوبه اسوان / القاهرة يعمل يوم 15/7 فقط حيث يقوم الساعة 18.20 من محطة اسوان يصل القاهرة الساعة 07.25 .
• قطار 2032 تحيا مصر لنادي النوبه الإسكندرية / اسوان يعمل يوم 7/7 فقط حيث يقوم الساعة 17.45 من محطة الإسكندرية يصل اسوان الساعة 10.20.
• قطار 2033 تحيا مصر لنادي النوبه اسوان / الإسكندرية يعمل يوم 16/7 فقط حيث يقوم الساعة 21.45 من محطة اسوان يصل الإسكندرية الساعة 14.35.