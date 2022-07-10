شكرا لقرائتكم خبر عن رفع درجة الاستعدادات القصوى بالمستشفيات الجامعية خلال عيد الأضحى.. التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة التعليم العالى، رفع درجة الاستعدادات القصوى بالمستشفيات الجامعية خلال إجازة عيد الأضحى المبارك وتنظيم الإجازات للأطباء بالطوارئ والاستقبال والممرضين طبقا للمقومات البشرية لكل مستشفى لتوفير الأعداد اللازمة للعمل خلال إجازة عيد الأضحى.

وأوضحت وزارة التعليم العالى، أن الخطة شملت تأمين المستشفيات الجامعية بمخزون استراتيجى من الأدوية والمستلزمات والتجهيزات الطبية، كما تم توفير الكميات اللازمة من أكياس الدم ومشتقاته ببنوك الدم التابعة لهذه المستشفيات من خلال التنسيق مع بنك الدم القومى التابع لوزارة الصحة ومراكز الدم الإقليمية، وتوفير سيارات التبرع بالدم مع الأطقم العاملة عليها للاستعانة بها عند الحاجة.

وأكدت الوزارة، أنه تم رفع درجة الاستعداد بأقسام الطوارئ وزيادة عدد الأطباء المناوبين بأقسام الاستقبال والطوارئ والأقسام الحرجة وتنظيم الإجازات والراحات طبقا للقوى البشرية لكل مستشفى؛ وذلك بهدف توفير العدد اللازم من الطواقم الصحية لأقسام الاستقبال والطوارئ والأقسام الحرجة.